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Первый в России частный спутник интернета вещей хотят запустить в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2022
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Наука
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Первый в России частный спутник интернета вещей хотят запустить в 2024 году
Первый в России частный спутник интернета вещей хотят запустить в 2024 году - РИА Новости, 17.11.2022
Первый в России частный спутник интернета вещей хотят запустить в 2024 году
Частная российская компания SR Space собирается в 2024 году запустить свой первый спутник интернета вещей SR NET и с его помощью проверить технологии,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:18
2022-11-17T12:52
наука
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Частная российская компания SR Space собирается в 2024 году запустить свой первый спутник интернета вещей SR NET и с его помощью проверить технологии, необходимые для создания полноценной группировки таких аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Презентация аппарата прошла на выставке "Аэронет-2035", которая проходит с 17 по 27 ноября в павильоне ВДНХ "Космос" в Москве. Это будет первый в России частный спутник интернета вещей."Предполагается, что SR NET в будущем станет российским аналогом спутниковой системы Starlink. Первый запуск космического аппарата SR NET планируется в 2024 году. Летные испытания на орбите демонстратора SR NET продлятся в течение трех-шести месяцев, после чего будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки", - говорится в сообщении SR Space.Спутник будет оснащен шестью антеннами с плоской фазированной решеткой и приемопередающей параболической антенной для связи в Ka- и Ku-диапазонах, он будет обладать пропускной способностью в 40 Гбит в секунду. Аппарат массой 460 килограммов планируется запустить на орбиту высотой около 600 километров.Пользователями новой космической системы высокоскоростного широкополосного интернета должны стать прежде всего операторы связи, провайдеры и другие организации, предоставляющие сервисы интернета вещей.По оценкам SR Space, SR NET может быть востребована среди организаций в сфере нефте- и газодобычи, геологоразведки и интеллектуального сельского хозяйства, в службе мониторинга на транспорте. Кроме того, спутниковая связь важна в удаленных и труднодоступных районах, включая Арктическую зону.Также компания показала макет ракеты-носителя легкого класса Stalker, представленной ранее. Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Длина ракеты составит 33 метра, диаметр — 2,2 метра. Предусмотрено два вида головного обтекателя: стандартный, одного диаметра с ракетой, и увеличенного размера (3,2 метра).Помимо проекта группировки спутникового интернета SR NET, компания SR Space (ранее Success Rockets) планирует создать еще три системы - комплекс оптического и инфракрасного зондирования SR OKO, комплекс радиолокационного зондирования SR SAR, и климатическую мониторинговую систему SR CMS.На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", а первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.
https://ria.ru/20221023/gonets-1825989065.html
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космос - риа наука, россия, success rockets, роскосмос, москва
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Success Rockets, Роскосмос, Москва
12:18 17.11.2022 (обновлено: 12:52 17.11.2022)
 
Первый в России частный спутник интернета вещей хотят запустить в 2024 году

Частная компания SR Space хочет запустить свой первый спутник интернета вещей в 2024 году

© Фото : Shane Kimbrough/NASAВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Вид на Землю. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Частная российская компания SR Space собирается в 2024 году запустить свой первый спутник интернета вещей SR NET и с его помощью проверить технологии, необходимые для создания полноценной группировки таких аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Презентация аппарата прошла на выставке "Аэронет-2035", которая проходит с 17 по 27 ноября в павильоне ВДНХ "Космос" в Москве. Это будет первый в России частный спутник интернета вещей.
"Предполагается, что SR NET в будущем станет российским аналогом спутниковой системы Starlink. Первый запуск космического аппарата SR NET планируется в 2024 году. Летные испытания на орбите демонстратора SR NET продлятся в течение трех-шести месяцев, после чего будет принято решение о конфигурации и технических характеристиках орбитальной группировки", - говорится в сообщении SR Space.
Спутник будет оснащен шестью антеннами с плоской фазированной решеткой и приемопередающей параболической антенной для связи в Ka- и Ku-диапазонах, он будет обладать пропускной способностью в 40 Гбит в секунду. Аппарат массой 460 килограммов планируется запустить на орбиту высотой около 600 километров.
Пользователями новой космической системы высокоскоростного широкополосного интернета должны стать прежде всего операторы связи, провайдеры и другие организации, предоставляющие сервисы интернета вещей.
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По оценкам SR Space, SR NET может быть востребована среди организаций в сфере нефте- и газодобычи, геологоразведки и интеллектуального сельского хозяйства, в службе мониторинга на транспорте. Кроме того, спутниковая связь важна в удаленных и труднодоступных районах, включая Арктическую зону.
Также компания показала макет ракеты-носителя легкого класса Stalker, представленной ранее. Ракета будет способна вывести 700 килограмм полезной нагрузки на орбиту до 700 километров. Длина ракеты составит 33 метра, диаметр — 2,2 метра. Предусмотрено два вида головного обтекателя: стандартный, одного диаметра с ракетой, и увеличенного размера (3,2 метра).
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Помимо проекта группировки спутникового интернета SR NET, компания SR Space (ранее Success Rockets) планирует создать еще три системы - комплекс оптического и инфракрасного зондирования SR OKO, комплекс радиолокационного зондирования SR SAR, и климатическую мониторинговую систему SR CMS.
На сегодняшний момент группировку спутников интернета вещей планирует создавать "Роскосмос" в рамках проекта "Сфера". Система получит название "Марафон", а первый спутник-демонстратор планируется отправить на орбиту в 2023 году, а затем начать развертывание полноценной группировки.
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