https://ria.ru/20221117/sportkompleks-1832337701.html

ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе

ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе - РИА Новости, 17.11.2022

ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе

Компания ФосАгро представила министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивного комплекса открытого типа, который планируется создать на территории... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:02

2022-11-17T21:02

2022-11-17T21:02

фосагро

россия

балаково

общество

спорт

олег матыцин

министерство спорта рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания ФосАгро представила министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивного комплекса открытого типа, который планируется создать на территории средней образовательной школы номер 25 в Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.Проект спорткомплекса разработан администрацией района и уже прошёл госэкспертизу, а министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области подало заявку на строительство."ФосАгро во всех регионах своего присутствия реализует стратегию развития спорта. В непосредственной близости к предприятиям строятся спортивные комплексы, чтобы работники могли после трудового дня или перед сменой позаниматься в тренажёрном зале, поплавать в бассейне. При этом двери наших комплексов открыты для всех жителей городов и ближайших сёл. Мы особенно рады ветеранам, которые также стремятся вести активный образ жизни. Отдельный акцент делаем на детском и подростковом спорте. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным, энергичным. Поэтому уделяли, уделяем и будем уделять внимание этому направлению", - сказал генеральный директор АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг.Он принял участие в заседании тематического круглого стола, который состоялся в стенах проектно-исследовательской лаборатории средней школы номер 25, на базе которой реализуется образовательный проект "ФосАгро-школа".Принявший участие в заседании глава Минспорта отметил важность вклада компании "ФосАгро" в развитие физической культуры и спорта в регионах присутствия."Сегодня мы говорили о необходимости построить современный стадион на территории школы с площадками для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, метанием ядра и прыжками в длину. Комплекс непременно станет местом притяжения жителей всего района. Они уже давно ждут его строительства. Значение такого объекта трудно переоценить. И мы со своей стороны обязательно окажем содействие в его создании", - заявил после презентации Матыцин, слова которого приводит Минспорта.В пресс-службе ФосАгро отметили, что во всех регионах присутствия компания реализует социальные проекты в сферах образования, медицины, культуры, профессионального и детского спорта. На предприятиях компании построены физкультурно-оздоровительные комплексы, двери которых открыты не только сотрудникам и членам их семей, но и всем жителям городов и сёл, причём абсолютно бесплатно. Также с 2003 года компания реализует проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В рамках проекта более 6 тысяч детей занимаются спортом в бесплатных секциях.

https://ria.ru/20220616/partnerstvo-1795914054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, россия, балаково, общество, спорт, олег матыцин, министерство спорта рф