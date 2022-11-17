https://ria.ru/20221117/sportkompleks-1832337701.html
ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе
ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе - РИА Новости, 17.11.2022
ФосАгро представила Минспорта проект спорткомплекса в балаковской школе
Компания ФосАгро представила министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивного комплекса открытого типа, который планируется создать на территории... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:02
2022-11-17T21:02
2022-11-17T21:02
фосагро
россия
балаково
общество
спорт
олег матыцин
министерство спорта рф
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания ФосАгро представила министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивного комплекса открытого типа, который планируется создать на территории средней образовательной школы номер 25 в Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.Проект спорткомплекса разработан администрацией района и уже прошёл госэкспертизу, а министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области подало заявку на строительство."ФосАгро во всех регионах своего присутствия реализует стратегию развития спорта. В непосредственной близости к предприятиям строятся спортивные комплексы, чтобы работники могли после трудового дня или перед сменой позаниматься в тренажёрном зале, поплавать в бассейне. При этом двери наших комплексов открыты для всех жителей городов и ближайших сёл. Мы особенно рады ветеранам, которые также стремятся вести активный образ жизни. Отдельный акцент делаем на детском и подростковом спорте. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным, энергичным. Поэтому уделяли, уделяем и будем уделять внимание этому направлению", - сказал генеральный директор АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг.Он принял участие в заседании тематического круглого стола, который состоялся в стенах проектно-исследовательской лаборатории средней школы номер 25, на базе которой реализуется образовательный проект "ФосАгро-школа".Принявший участие в заседании глава Минспорта отметил важность вклада компании "ФосАгро" в развитие физической культуры и спорта в регионах присутствия."Сегодня мы говорили о необходимости построить современный стадион на территории школы с площадками для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, метанием ядра и прыжками в длину. Комплекс непременно станет местом притяжения жителей всего района. Они уже давно ждут его строительства. Значение такого объекта трудно переоценить. И мы со своей стороны обязательно окажем содействие в его создании", - заявил после презентации Матыцин, слова которого приводит Минспорта.В пресс-службе ФосАгро отметили, что во всех регионах присутствия компания реализует социальные проекты в сферах образования, медицины, культуры, профессионального и детского спорта. На предприятиях компании построены физкультурно-оздоровительные комплексы, двери которых открыты не только сотрудникам и членам их семей, но и всем жителям городов и сёл, причём абсолютно бесплатно. Также с 2003 года компания реализует проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В рамках проекта более 6 тысяч детей занимаются спортом в бесплатных секциях.
https://ria.ru/20220616/partnerstvo-1795914054.html
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https://ria.ru/20220616/profobrazovanie-1795921984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, россия, балаково, общество, спорт, олег матыцин, министерство спорта рф
ФосАгро, Россия, Балаково, Общество, Спорт, Олег Матыцин, Министерство спорта РФ
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Компания ФосАгро представила министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивного комплекса открытого типа, который планируется создать на территории средней образовательной школы номер 25 в Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба ФосАгро.
Проект спорткомплекса разработан администрацией района и уже прошёл госэкспертизу, а министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области подало заявку на строительство.
"ФосАгро во всех регионах своего присутствия реализует стратегию развития спорта. В непосредственной близости к предприятиям строятся спортивные комплексы, чтобы работники могли после трудового дня или перед сменой позаниматься в тренажёрном зале, поплавать в бассейне. При этом двери наших комплексов открыты для всех жителей городов и ближайших сёл. Мы особенно рады ветеранам, которые также стремятся вести активный образ жизни. Отдельный акцент делаем на детском и подростковом спорте. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным, энергичным. Поэтому уделяли, уделяем и будем уделять внимание этому направлению", - сказал генеральный директор АО "Апатит
" (Группа "ФосАгро") Александр Гильгенберг.
Он принял участие в заседании тематического круглого стола, который состоялся в стенах проектно-исследовательской лаборатории средней школы номер 25, на базе которой реализуется образовательный проект "ФосАгро-школа".
Принявший участие в заседании глава Минспорта отметил важность вклада компании "ФосАгро" в развитие физической культуры и спорта в регионах присутствия.
"Сегодня мы говорили о необходимости построить современный стадион на территории школы с площадками для занятий различными видами спорта: баскетболом, футболом, волейболом, лёгкой атлетикой, метанием ядра и прыжками в длину. Комплекс непременно станет местом притяжения жителей всего района. Они уже давно ждут его строительства. Значение такого объекта трудно переоценить. И мы со своей стороны обязательно окажем содействие в его создании", - заявил после презентации Матыцин, слова которого приводит Минспорта.
В пресс-службе ФосАгро отметили, что во всех регионах присутствия компания реализует социальные проекты в сферах образования, медицины, культуры, профессионального и детского спорта. На предприятиях компании построены физкультурно-оздоровительные комплексы, двери которых открыты не только сотрудникам и членам их семей, но и всем жителям городов и сёл, причём абсолютно бесплатно. Также с 2003 года компания реализует проект "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). В рамках проекта более 6 тысяч детей занимаются спортом в бесплатных секциях.