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Под Рязанью планируют построить комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 17.11.2022
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https://ria.ru/20221117/spg-1832200724.html
Под Рязанью планируют построить комплекс по производству СПГ
Под Рязанью планируют построить комплекс по производству СПГ - РИА Новости, 17.11.2022
Под Рязанью планируют построить комплекс по производству СПГ
Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется построить в Новомичуринске Рязанской области, проект хотят реализовать до 2026 года,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:14
2022-11-17T14:14
рязанская область
рязанская область
экономика
павел малков
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РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется построить в Новомичуринске Рязанской области, проект хотят реализовать до 2026 года, сообщила пресс-служба правительства региона.Уточняется, что в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и председателя совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексея Кахидзе, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ООО "ГСПГТ Новомичуринск"."Соглашение предусматривает развитие СПГ-инфраструктуры, включая строительство комплекса по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске Пронского района. При реализации проекта будет создано 25 рабочих мест. Она (реализация - ред.) рассчитана до 2026 года", - говорится в сообщении.По словам Малкова, создание и развитие инфраструктуры сжиженного природного газа является востребованным направлением и имеет большие перспективы. Он подчеркнул, что со стороны правительства Рязанской области инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка, и выразил уверенность, что строительство комплекса будет завершено с опережением намеченных сроков."Соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске – это большие инвестиции в нашу экономику и создание новых рабочих мест, серьезный импульс в целом для развития территорий, Сейчас большое количество коммерческого транспорта переходит именно на такой вид топлива, и мы стремимся соответствовать требованиям времени", - цитирует Малкова его пресс-служба.Как отметил Кахидзе, участок под производство уже выбран, ведется ряд первоначальных работ. "Самое главное – у нас уже ведется работа в Рязанском регионе. Установлен топливно-заправочный пункт, транспорт ездит на сжиженном природном газе, есть потребитель. Производство догоняет потребителя. Оно будет технологичным, бесшумным и экологичным. Все условия будут соблюдены. Комплекс будет построен в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении его слова.
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рязанская область, экономика, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Экономика, Павел Малков
14:14 17.11.2022
 

Под Рязанью планируют построить комплекс по производству СПГ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Комплекс по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется построить в Новомичуринске Рязанской области, проект хотят реализовать до 2026 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и председателя совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексея Кахидзе, в рамках которой было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ООО "ГСПГТ Новомичуринск".
"Соглашение предусматривает развитие СПГ-инфраструктуры, включая строительство комплекса по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске Пронского района. При реализации проекта будет создано 25 рабочих мест. Она (реализация - ред.) рассчитана до 2026 года", - говорится в сообщении.
По словам Малкова, создание и развитие инфраструктуры сжиженного природного газа является востребованным направлением и имеет большие перспективы. Он подчеркнул, что со стороны правительства Рязанской области инвесторам будет оказана вся необходимая поддержка, и выразил уверенность, что строительство комплекса будет завершено с опережением намеченных сроков.
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"Соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в Новомичуринске – это большие инвестиции в нашу экономику и создание новых рабочих мест, серьезный импульс в целом для развития территорий, Сейчас большое количество коммерческого транспорта переходит именно на такой вид топлива, и мы стремимся соответствовать требованиям времени", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Как отметил Кахидзе, участок под производство уже выбран, ведется ряд первоначальных работ. "Самое главное – у нас уже ведется работа в Рязанском регионе. Установлен топливно-заправочный пункт, транспорт ездит на сжиженном природном газе, есть потребитель. Производство догоняет потребителя. Оно будет технологичным, бесшумным и экологичным. Все условия будут соблюдены. Комплекс будет построен в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении его слова.
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