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Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России

Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России - РИА Новости, 17.11.2022

Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России

Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T03:22

2022-11-17T03:22

2022-11-17T03:22

экономика

япония

россия

министерство финансов японии

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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 34,9%.Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в четверг министерством финансов Японии.Кроме этого, снижение объемов импорта из РФ в Японию в октябре этого года наблюдается также по таким позициям, как железная руда (-73,6%) и цветные металлы (-21,5%).

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/yaponiya-1825299831.html

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экономика, япония, россия, министерство финансов японии