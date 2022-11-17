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Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России - РИА Новости, 17.11.2022
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Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России
Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России - РИА Новости, 17.11.2022
Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России
Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:22
2022-11-17T03:22
экономика
япония
россия
министерство финансов японии
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 34,9%.Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в четверг министерством финансов Японии.Кроме этого, снижение объемов импорта из РФ в Японию в октябре этого года наблюдается также по таким позициям, как железная руда (-73,6%) и цветные металлы (-21,5%).
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экономика, япония, россия, министерство финансов японии
Экономика, Япония, Россия, Министерство финансов Японии
03:22 17.11.2022
 
Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России

Объем импорта СПГ в Японию из России в октябре вырос на 34,9 процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз. Архивное фото
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ТОКИО, 17 ноя – РИА Новости. Япония в октябре вновь не импортировала российскую нефть, импорт угля сократился на 75,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, зато импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 34,9%.
Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные в четверг министерством финансов Японии.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 11:12Сказано в эфире
"Сложная техника". Япония нарастила поставки медицинских изделий в Россию
Кроме этого, снижение объемов импорта из РФ в Японию в октябре этого года наблюдается также по таким позициям, как железная руда (-73,6%) и цветные металлы (-21,5%).
 
ЭкономикаЯпонияРоссияМинистерство финансов Японии
 
 
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