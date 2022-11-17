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Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832225400.html
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:27
2022-11-17T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
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безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков
15:27 17.11.2022
 
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков заявил, что продолжение СВО не зависит от климатических условий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа подразделений РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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