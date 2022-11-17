https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832225400.html

Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков

Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022

Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков

Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:27

2022-11-17T15:27

2022-11-17T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дмитрий песков