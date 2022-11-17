https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832225400.html
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков - РИА Новости, 17.11.2022
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:27
2022-11-17T15:27
2022-11-17T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1f2f9a7c8ab02b01480cf55a557b6393.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832220798.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831301561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bea06b5439b86da3638ec3d6f1a7ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Песков
Продолжение спецоперации не зависит от климатических условий, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что продолжение СВО не зависит от климатических условий