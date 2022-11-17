https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832224969.html

Песков прокомментировал удары по украинским объектам

Песков прокомментировал удары по украинским объектам - РИА Новости, 17.11.2022

Песков прокомментировал удары по украинским объектам

Россия наносит удары по инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:24

2022-11-17T15:24

2022-11-17T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия наносит удары по инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Речь идёт о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как связаны удары по украинской инфраструктуре с ходом спецоперации.Он добавил, что нежелание украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это всё последствия".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831717440.html

https://ria.ru/20221115/udar-1831782534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф