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Песков прокомментировал удары по украинским объектам - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832224969.html
Песков прокомментировал удары по украинским объектам
Песков прокомментировал удары по украинским объектам - РИА Новости, 17.11.2022
Песков прокомментировал удары по украинским объектам
Россия наносит удары по инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:24
2022-11-17T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия наносит удары по инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Речь идёт о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как связаны удары по украинской инфраструктуре с ходом спецоперации.Он добавил, что нежелание украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это всё последствия".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831717440.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы РФ
15:24 17.11.2022
 
Песков прокомментировал удары по украинским объектам

Песков: Россия наносит удары по инфраструктуре, относящейся к военному потенциалу Киева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия наносит удары по инфраструктуре, которая имеет прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Речь идёт о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как связаны удары по украинской инфраструктуре с ходом спецоперации.
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Он добавил, что нежелание украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это всё последствия".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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