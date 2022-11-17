https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832138245.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:51

2022-11-17T10:51

2022-11-17T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и CAESAR), четыре гаубицы (три "М777" и АХС "Краб"), РСЗО "Град", три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, было нанесено огневое поражение двум полевым пунктам управления БПЛА.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика