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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:51
2022-11-17T10:51
2022-11-17T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, четыре гаубицы, РСЗО "Град", три танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и CAESAR), четыре гаубицы (три "М777" и АХС "Краб"), РСЗО "Град", три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, две гаубицы Д-30, шесть танков, 16 единиц бронированной и автомобильной техники, было нанесено огневое поражение двум полевым пунктам управления БПЛА.
https://ria.ru/20221117/donbass-1832135270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 30 человек
Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и четыре гаубицы