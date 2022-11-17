https://ria.ru/20221117/spch-1832214790.html

Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ

Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022

Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ

Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:53

2022-11-17T14:53

2022-11-17T14:53

владимир путин

алексей мельников

москва

россия

общественная наблюдательная комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин."В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это с проведением СВО, новыми обстоятельствами или чем-то другим.Он также добавил, что помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации.

https://ria.ru/20221117/spch-1832206035.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, алексей мельников, москва, россия, общественная наблюдательная комиссия