Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/spch-1832214790.html
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ
Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:53
2022-11-17T14:53
владимир путин
алексей мельников
москва
россия
общественная наблюдательная комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин."В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это с проведением СВО, новыми обстоятельствами или чем-то другим.Он также добавил, что помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации.
https://ria.ru/20221117/spch-1832206035.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, алексей мельников, москва, россия, общественная наблюдательная комиссия
Владимир Путин, Алексей Мельников, Москва, Россия, Общественная наблюдательная комиссия
14:53 17.11.2022
 
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ

Песков о новых членах СПЧ: другие лица становятся лидерами общественного мнения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.
"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это с проведением СВО, новыми обстоятельствами или чем-то другим.
Он также добавил, что помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:30
Фадеев выразил надежду, что новые члены СПЧ усилят его работу
 
Владимир ПутинАлексей МельниковМоскваРоссияОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала