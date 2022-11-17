https://ria.ru/20221117/spch-1832214790.html
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ
Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:53
2022-11-17T14:53
2022-11-17T14:53
владимир путин
алексей мельников
москва
россия
общественная наблюдательная комиссия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Другие лица становятся лидерами общественного мнения, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указ о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин."В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связано ли это с проведением СВО, новыми обстоятельствами или чем-то другим.Он также добавил, что помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации.
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владимир путин, алексей мельников, москва, россия, общественная наблюдательная комиссия
Владимир Путин, Алексей Мельников, Москва, Россия, Общественная наблюдательная комиссия
Песков прокомментировал указ о новых членах СПЧ
Песков о новых членах СПЧ: другие лица становятся лидерами общественного мнения