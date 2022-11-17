https://ria.ru/20221117/spch-1832206035.html

Фадеев выразил надежду, что новые члены СПЧ усилят его работу

Фадеев выразил надежду, что новые члены СПЧ усилят его работу - РИА Новости, 17.11.2022

Фадеев выразил надежду, что новые члены СПЧ усилят его работу

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что надеется на всех новых... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:30

2022-11-17T14:30

2022-11-17T14:51

валерий фадеев

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783660711_0:20:3239:1841_1920x0_80_0_0_d5820fd5886976648f343a50a9718526.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что надеется на всех новых членов СПЧ и уверен, что они усилят работу организации.В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин."Я надеюсь на всех новых членов СПЧ… Мне кажется, что новые члены совета усилят нашу работу. Я уверен в этом", - сказал Фадеев.Он также рассказал, чем займутся новые члены совета. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, по словам Фадеева, займется проблемами здравоохранения, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Рукшин "будет помогать усиливать нашу работу в части прав человека в образовании", ответственный секретарь ОНК Москвы Мельников займется правами осужденных.

https://ria.ru/20221013/otsrochka-1823690987.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валерий фадеев, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч)