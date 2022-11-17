14:30 17.11.2022 (обновлено: 14:51 17.11.2022)
Фадеев выразил надежду, что новые члены СПЧ усилят его работу
Глава СПЧ Фадеев выразил надежду на новых членов совета и усиление работы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РИА Новости, что надеется на всех новых членов СПЧ и уверен, что они усилят работу организации.
В четверг указом президента Владимира Путина был обновлен состав СПЧ. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников и журналист Александр Коц, среди исключенных - журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, правозащитник Игорь Каляпин.
"Я надеюсь на всех новых членов СПЧ… Мне кажется, что новые члены совета усилят нашу работу. Я уверен в этом", - сказал Фадеев.
Он также рассказал, чем займутся новые члены совета. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, по словам Фадеева, займется проблемами здравоохранения, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Рукшин "будет помогать усиливать нашу работу в части прав человека в образовании", ответственный секретарь ОНК Москвы Мельников займется правами осужденных.