https://ria.ru/20221117/sotrudnichestvo-1832252200.html
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему союзническим
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему союзническим - РИА Новости, 17.11.2022
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему союзническим
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сотрудничество Москвы и Баку в последнее время стало по-настоящему стратегическим и союзническим. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:39
2022-11-17T16:39
2022-11-17T16:53
в мире
михаил мишустин
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азербайджан
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БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сотрудничество Москвы и Баку в последнее время стало по-настоящему стратегическим и союзническим.Выступая в четверг на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, он призвал наращивать взаимодействие в гуманитарной сфере, сохранив общее языковое пространство."За последние годы узы дружбы и партнерства стали еще прочнее. Сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер", - сказал председатель российского правительства.По его мнению, существует большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества двух государств."Призываю активнее его использовать", - добавил Мишустин.На его взгляд, одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям.По его данным, в России обучаются около 11 тысяч азербайджанских студентов. Председатель правительства напомнил, что в Баку уже несколько лет успешно функционируют филиалы МГУ и медицинского университета имени Сеченова, в реализации программ двойного диплома совместно с азербайджанскими вузами участвуют МГИМО, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет."Крепкие гуманитарные связи создают надежную основу для расширения прямых контактов между гражданами наших стран и имеют большое значение для укрепления добрососедства", - уверен Мишустин.Он рассчитывает, что нынешний форум позволит вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Глава российского кабинета министров заверил, что правительство готово рассмотреть и учесть в работе предложения участников форума."Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - убежден премьер-министр РФ.
https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html
https://ria.ru/20221111/yazyk-1830669330.html
https://ria.ru/20221117/torgovlya-1832241925.html
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в мире, михаил мишустин, россия, баку, азербайджан
В мире, Михаил Мишустин, Россия, Баку, Азербайджан
16:39 17.11.2022 (обновлено: 16:53 17.11.2022)
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему союзническим
Мишустин назвал сотрудничество Москвы и Баку по-настоящему стратегическим, союзническим
БАКУ, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что сотрудничество Москвы и Баку в последнее время стало по-настоящему стратегическим и союзническим.
Выступая в четверг на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, он призвал наращивать взаимодействие в гуманитарной сфере, сохранив общее языковое пространство.
"За последние годы узы дружбы и партнерства стали еще прочнее. Сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер", - сказал председатель российского правительства.
По его мнению, существует большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества двух государств.
"Призываю активнее его использовать", - добавил Мишустин.
На его взгляд, одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям.
"Сейчас в Азербайджане
работают около 340 русскоязычных школ. Многие молодые люди стремятся получить высшее образование на русском языке, и мы создаем для этого необходимые возможности", - отметил премьер-министр РФ.
По его данным, в России обучаются около 11 тысяч азербайджанских студентов. Председатель правительства напомнил, что в Баку уже несколько лет успешно функционируют филиалы МГУ и медицинского университета имени Сеченова, в реализации программ двойного диплома совместно с азербайджанскими вузами участвуют МГИМО
, Высшая школа экономики и Московский государственный гуманитарно-экономический университет.
"Крепкие гуманитарные связи создают надежную основу для расширения прямых контактов между гражданами наших стран и имеют большое значение для укрепления добрососедства", - уверен Мишустин.
Он рассчитывает, что нынешний форум позволит вывести взаимодействие на еще более высокий уровень. Глава российского кабинета министров заверил, что правительство готово рассмотреть и учесть в работе предложения участников форума.
"Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - убежден премьер-министр РФ.