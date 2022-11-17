https://ria.ru/20221117/snos-1832355900.html

СМИ: в Эстонии составили список из более 320 советских памятников под снос

СМИ: в Эстонии составили список из более 320 советских памятников под снос - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: в Эстонии составили список из более 320 советских памятников под снос

Комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из более 320 советских памятников и надгробий, которые могут быть снесены, сообщил портал... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:35

2022-11-17T23:35

2022-11-17T23:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Комиссия при государственной канцелярии Эстонии составила список из более 320 советских памятников и надгробий, которые могут быть снесены, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.С июня при государственной канцелярии действует комиссия по памятникам, задачей которой является определение надгробных знаков и памятников с советскими символами, подлежащих снятию или замене на нейтральные знаки. Состав комиссии до сих пор не обнародован по соображениям безопасности, отмечает ERR."Комиссия пришла к выводу, что 322 памятника и надгробия в общественных местах с символикой оккупационной власти могут быть снесены или заменены символикой с нейтральным значением", - говорится в сообщении.Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг пообещала, что завеса тайны с работы комиссии будет снята 30 ноября, когда завершится ее деятельность. "Потом она опубликует список нанесенных на карту объектов вместе с соответствующими рекомендациями по действиям на этих объектах", - сказала ERR министр, добавив, что каждая рекомендация сопровождается отдельными обоснованиями.Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года. Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник — танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.

https://ria.ru/20221114/odessa-1831333092.html

https://ria.ru/20221112/pamyatnik-1831080431.html

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в мире, кая каллас, эстония, нарва, россия, т-34