https://ria.ru/20221117/sneg-1832140595.html

Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров

Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров - РИА Новости, 17.11.2022

Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров

Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:59

2022-11-17T10:59

2022-11-17T10:59

общество

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве сформировались декабрьские сугробы. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров, на Балчуге до 11 сантиметров, в Тушино 7 сантиметров, что на 3 недели опережает климатический график", - написал Тишковец.Также он отметил, что снегопады слабой и умеренной интенсивности продолжатся в столице в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва