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Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров - РИА Новости, 17.11.2022
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров
Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:59
2022-11-17T10:59
2022-11-17T10:59
общество
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве сформировались декабрьские сугробы. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров, на Балчуге до 11 сантиметров, в Тушино 7 сантиметров, что на 3 недели опережает климатический график", - написал Тишковец.Также он отметил, что снегопады слабой и умеренной интенсивности продолжатся в столице в ближайшие дни.
https://ria.ru/20221116/moskva-1831843682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец, москва
Общество, Евгений Тишковец, Москва
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров
Высота снежного покрова в Москве выросла с пяти до восьми сантиметров