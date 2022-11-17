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Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров - РИА Новости, 17.11.2022
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Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров - РИА Новости, 17.11.2022
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров
Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:59
2022-11-17T10:59
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве сформировались декабрьские сугробы. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров, на Балчуге до 11 сантиметров, в Тушино 7 сантиметров, что на 3 недели опережает климатический график", - написал Тишковец.Также он отметил, что снегопады слабой и умеренной интенсивности продолжатся в столице в ближайшие дни.
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общество, евгений тишковец, москва
Общество, Евгений Тишковец, Москва
10:59 17.11.2022
 
Высота снежного покрова в Москве выросла до восьми сантиметров

Высота снежного покрова в Москве выросла с пяти до восьми сантиметров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Высота снежного покрова в столице выросла с 5 до 8 сантиметров, в ближайшие дни снегопады в городе продолжатся, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве сформировались декабрьские сугробы. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 сантиметров, на Балчуге до 11 сантиметров, в Тушино 7 сантиметров, что на 3 недели опережает климатический график", - написал Тишковец.
Также он отметил, что снегопады слабой и умеренной интенсивности продолжатся в столице в ближайшие дни.
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