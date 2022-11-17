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Источник сообщил о возбуждении дела против сотрудника подмосковного СИЗО - РИА Новости, 17.11.2022
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Источник сообщил о возбуждении дела против сотрудника подмосковного СИЗО
Источник сообщил о возбуждении дела против сотрудника подмосковного СИЗО - РИА Новости, 17.11.2022
Источник сообщил о возбуждении дела против сотрудника подмосковного СИЗО
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями заведено на сотрудника СИЗО-3 в подмосковном Серпухове, где нашли ячейку движения АУЕ*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:13
2022-11-17T17:13
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями заведено на сотрудника СИЗО-3 в подмосковном Серпухове, где нашли ячейку движения АУЕ*, сообщил РИА Новости информированный источник.По словам собеседника, следователи также завели уголовное дело об организации экстремистской деятельности против одного из арестантов изолятора."Почти год сотрудники оперативных служб УФСИН РФ по Московской области разрабатывали этого арестанта. По предварительной информации, он был лидером созданной на территории учреждения ячейки международного экстремистского движения АУЕ* и занимался его пропагандой. В какой-то момент при разработке арестанта в поле зрения силовиков попал один из сотрудников следственного изолятора", - сказал собеседник агентства.По его словам, в чем конкретно заключается преступление сотрудника изолятора, неизвестно, однако это может быть связано с его возможным бездействием в отношении ячейки АУЕ*. "Против сотрудника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - добавил собеседник.Официальным комментарием УФСИН и следствия РИА Новости пока не располагает.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221117/afera-1832229044.html
https://ria.ru/20220809/izolyator-1808364512.html
серпухов
московская область (подмосковье)
россия
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серпухов, московская область (подмосковье), россия, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Серпухов, Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
17:13 17.11.2022
 
Источник сообщил о возбуждении дела против сотрудника подмосковного СИЗО

В Подмосковье возбудили дело о злоупотреблении полномочиями против сотрудника СИЗО-3

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями заведено на сотрудника СИЗО-3 в подмосковном Серпухове, где нашли ячейку движения АУЕ*, сообщил РИА Новости информированный источник.
По словам собеседника, следователи также завели уголовное дело об организации экстремистской деятельности против одного из арестантов изолятора.
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"Почти год сотрудники оперативных служб УФСИН РФ по Московской области разрабатывали этого арестанта. По предварительной информации, он был лидером созданной на территории учреждения ячейки международного экстремистского движения АУЕ* и занимался его пропагандой. В какой-то момент при разработке арестанта в поле зрения силовиков попал один из сотрудников следственного изолятора", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в чем конкретно заключается преступление сотрудника изолятора, неизвестно, однако это может быть связано с его возможным бездействием в отношении ячейки АУЕ*. "Против сотрудника возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями", - добавил собеседник.
Официальным комментарием УФСИН и следствия РИА Новости пока не располагает.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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СерпуховМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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