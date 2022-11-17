https://ria.ru/20221117/siemens-1832128302.html
Siemens продал весь свой бизнес в России
Siemens продал весь свой бизнес в России - РИА Новости, 17.11.2022
Siemens продал весь свой бизнес в России
Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:06
2022-11-17T10:06
2022-11-17T10:10
экономика
россия
берлин (город)
мюнхен
siemens ag
siemens
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в прошлом календарном квартале, следует из отчета компании."Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь - ред.)", - говорится в отчете.Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.
https://ria.ru/20221014/siemens-1824025120.html
россия
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РИА Новости
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экономика, россия, берлин (город), мюнхен, siemens ag, siemens
Экономика, Россия, Берлин (город), Мюнхен, Siemens AG, Siemens
10:06 17.11.2022 (обновлено: 10:10 17.11.2022)
Siemens продал весь свой бизнес в России
Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России