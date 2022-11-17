https://ria.ru/20221117/siemens-1832128302.html

Siemens продал весь свой бизнес в России

Siemens продал весь свой бизнес в России - РИА Новости, 17.11.2022

Siemens продал весь свой бизнес в России

Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:06

2022-11-17T10:06

2022-11-17T10:10

экономика

россия

берлин (город)

мюнхен

siemens ag

siemens

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, то есть в прошлом календарном квартале, следует из отчета компании."Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь - ред.)", - говорится в отчете.Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, это один из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.

https://ria.ru/20221014/siemens-1824025120.html

россия

берлин (город)

мюнхен

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, берлин (город), мюнхен, siemens ag, siemens