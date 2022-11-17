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В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" - РИА Новости, 17.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221117/sheregesh-1832195685.html
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" - РИА Новости, 17.11.2022
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"
Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:33
2022-11-17T14:33
туризм
сергей цивилев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
таштагольский район
курорт
кемерово
новости - туризм
туризм
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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Это будет всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, ориентированный на семьи с детьми, активную молодежь, бизнес-туристов. В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Кроме того, идет активная работа с инвесторами по строительству номерного фонда, подъемников и рекреационных зон для гостей курорта", — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Возведение первых объектов планируется начать уже в следующем году, а завершение – в 2026-м, общий номерной фонд составит около 449 жилых пространств. Планируется, что центральная площадь города-курорта "Новый Шерегеш" станет круглогодичной площадкой проведения спортивных и культурных мероприятий, добавили в пресс-службе.
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таштагольский район
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сергей цивилев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), таштагольский район, курорт, кемерово, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Цивилев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Таштагольский район, Курорт, Кемерово, Новости - Туризм, Туризм
14:33 17.11.2022
 
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"

Проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГостиницы у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области
Гостиницы у подножия горы Зеленая на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это будет всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, ориентированный на семьи с детьми, активную молодежь, бизнес-туристов. В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Кроме того, идет активная работа с инвесторами по строительству номерного фонда, подъемников и рекреационных зон для гостей курорта", — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Возведение первых объектов планируется начать уже в следующем году, а завершение – в 2026-м, общий номерной фонд составит около 449 жилых пространств.
Планируется, что центральная площадь города-курорта "Новый Шерегеш" станет круглогодичной площадкой проведения спортивных и культурных мероприятий, добавили в пресс-службе.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 19:22Туризм
Глава Кузбасса открыл первую Шерегеше систему освещения канатной дороги
 
ТуризмСергей ЦивилевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Таштагольский районКурортКемеровоНовости - ТуризмТуризм
 
 
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