https://ria.ru/20221117/sheregesh-1832195685.html

В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"

В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" - РИА Новости, 17.11.2022

В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"

Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:33

2022-11-17T14:33

2022-11-17T14:33

туризм

сергей цивилев

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

таштагольский район

курорт

кемерово

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791804090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e8bdf0d68edb216fcdb70547d7aa319.jpg

КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Это будет всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, ориентированный на семьи с детьми, активную молодежь, бизнес-туристов. В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Кроме того, идет активная работа с инвесторами по строительству номерного фонда, подъемников и рекреационных зон для гостей курорта", — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Возведение первых объектов планируется начать уже в следующем году, а завершение – в 2026-м, общий номерной фонд составит около 449 жилых пространств. Планируется, что центральная площадь города-курорта "Новый Шерегеш" станет круглогодичной площадкой проведения спортивных и культурных мероприятий, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html

таштагольский район

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сергей цивилев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), таштагольский район, курорт, кемерово, новости - туризм, туризм