https://ria.ru/20221117/sheregesh-1832195685.html
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" - РИА Новости, 17.11.2022
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"
Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:33
2022-11-17T14:33
2022-11-17T14:33
туризм
сергей цивилев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
таштагольский район
курорт
кемерово
новости - туризм
туризм
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КЕМЕРОВО, 17 ноя — РИА Новости. Проект по созданию всесезонного города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона."Это будет всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, ориентированный на семьи с детьми, активную молодежь, бизнес-туристов. В Таштагольском районе появятся две автомобильные дороги, сети водо- и электроснабжения. Кроме того, идет активная работа с инвесторами по строительству номерного фонда, подъемников и рекреационных зон для гостей курорта", — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Возведение первых объектов планируется начать уже в следующем году, а завершение – в 2026-м, общий номерной фонд составит около 449 жилых пространств. Планируется, что центральная площадь города-курорта "Новый Шерегеш" станет круглогодичной площадкой проведения спортивных и культурных мероприятий, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
таштагольский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), таштагольский район, курорт, кемерово, новости - туризм, туризм
Туризм, Сергей Цивилев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Таштагольский район, Курорт, Кемерово, Новости - Туризм, Туризм
В Кузбассе запустили проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш"
Проект по созданию города-курорта "Новый Шерегеш" стартовал в Кузбассе