https://ria.ru/20221117/sdelka-1832331909.html

В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет

В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет - РИА Новости, 17.11.2022

В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:38

2022-11-17T20:38

2022-11-17T20:38

цены на нефть

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зерновая сделка

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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения огня на Украине.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения."Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня", - сказал глава турецкого внешнеполитического на пресс-конференции в четверг.По его словам, необходимо, что все пункты соглашения, в частности выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись."Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", - констатировал Чавушоглу.Министр также добавил, что Эрдоган намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832174037.html

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html

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