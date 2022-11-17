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В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет - РИА Новости, 17.11.2022
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В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет
В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет - РИА Новости, 17.11.2022
В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:38
2022-11-17T20:38
цены на нефть
владимир путин
мевлют чавушоглу
турция
анкара (провинция)
украина
зерновая сделка
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения огня на Украине.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения."Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня", - сказал глава турецкого внешнеполитического на пресс-конференции в четверг.По его словам, необходимо, что все пункты соглашения, в частности выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись."Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", - констатировал Чавушоглу.Министр также добавил, что Эрдоган намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832174037.html
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цены на нефть, владимир путин, мевлют чавушоглу, турция, анкара (провинция), украина, зерновая сделка
Цены на нефть, Владимир Путин, Мевлют Чавушоглу, Турция, Анкара (провинция), Украина, зерновая сделка
20:38 17.11.2022
 
В Турции надеются, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет

Чавушоглу: Турция надеется, что необходимость в продлении зерновой сделки скоро отпадет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает, что необходимость в продлении зерновой сделки больше не будет, желает скорейшего прекращения огня на Украине.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о достижении соглашения по продлению продуктовой сделки на 120 дней. В российском МИД подтвердили продление соглашения.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
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Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору
"Мы рассчитываем, что необходимость в продлении зерновой сделки отпадет, когда наступит прекращения огня", - сказал глава турецкого внешнеполитического на пресс-конференции в четверг.
По его словам, необходимо, что все пункты соглашения, в частности выход российской агропродукции на мировые рынки, выполнялись.
"Когда мы так говорим, нас обвиняют в том, что мы защищаем Россию. Но это соглашение. Оно должно выполняться всесторонне. Не все барьеры по экспорту агпрподукции сняты", - констатировал Чавушоглу.
Министр также добавил, что Эрдоган намерен продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Цены на нефтьВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуТурцияАнкара (провинция)Украиназерновая сделка
 
 
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