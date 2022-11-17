https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html
Песков прокомментировал продление зерновой сделки
Песков прокомментировал продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Песков прокомментировал продление зерновой сделки
Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:56
2022-11-17T14:56
2022-11-17T15:00
экономика
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
великобритания
сша
евросоюз
оон
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли учтены все озабоченности России при принятии решения о продлении "зерновой сделки"."Да, безусловно, есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована – по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят", - сказал Песков.О продлении зерновой сделки ранее объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. В российском МИД подтвердили, что сделка продлена на 120 дней.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832214564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, великобритания, сша, евросоюз, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Великобритания, США, Евросоюз, ООН, зерновая сделка
14:56 17.11.2022 (обновлено: 15:00 17.11.2022)
Песков прокомментировал продление зерновой сделки
Песков: Россию заверили, что работа по экспорту российских товаров будет финализирована