https://ria.ru/20221117/sdelka-1832215823.html

Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков прокомментировал продление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022

Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:56

2022-11-17T14:56

2022-11-17T15:00

экономика

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

великобритания

сша

евросоюз

оон

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли учтены все озабоченности России при принятии решения о продлении "зерновой сделки"."Да, безусловно, есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована – по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят", - сказал Песков.О продлении зерновой сделки ранее объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. В российском МИД подтвердили, что сделка продлена на 120 дней.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832214564.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, великобритания, сша, евросоюз, оон, зерновая сделка