https://ria.ru/20221117/sdelka-1832214564.html

О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле

О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022

О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле

Речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:52

2022-11-17T14:52

2022-11-17T15:04

украина

россия

турция

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

экономика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832161596_0:591:2590:2048_1920x0_80_0_0_adb329b007d9ddfb0b6c8de129861de7.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О бессрочном продлении речи не шло", - сказал Песков, говоря о характере переговоров, предшествующих решению продлить сделку на 120 дней.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что сделка продлевается на 120 дней.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, турция, дмитрий песков (спецпредставитель президента), экономика, оон