https://ria.ru/20221117/sdelka-1832214564.html
О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле
О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.11.2022
О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле
Речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:52
2022-11-17T14:52
2022-11-17T15:04
украина
россия
турция
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
экономика
оон
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Речь о бессрочном продлении зерновой сделки не шла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."О бессрочном продлении речи не шло", - сказал Песков, говоря о характере переговоров, предшествующих решению продлить сделку на 120 дней.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что сделка продлевается на 120 дней.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html
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украина, россия, турция, дмитрий песков (спецпредставитель президента), экономика, оон
Украина, Россия, Турция, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Экономика, ООН
14:52 17.11.2022 (обновлено: 15:04 17.11.2022)
О бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло, заявили в Кремле
Песков заявил, что о бессрочном продлении продуктовой сделки речи не шло