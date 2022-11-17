14:23 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД
МИД: вопросы по ограничениям на экспорт продовольствия должны быть решены за 120 дней
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта. "Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", - указали в российском МИД.
"Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тон российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД РФ исходит из того, что российские соображения и озабоченности будут в полной мере учтены, "что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", отмечает ведомство.