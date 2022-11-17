https://ria.ru/20221117/sdelka-1832204304.html

Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД

Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022

Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД

"Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:23

2022-11-17T14:23

2022-11-17T14:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ.В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля.Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта. "Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", - указали в российском МИД."Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тон российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.МИД РФ исходит из того, что российские соображения и озабоченности будут в полной мере учтены, "что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", отмечает ведомство.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832169858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, евросоюз, оон, зерновая сделка, стамбул