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Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
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Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД
Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2022
Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД
"Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:23
2022-11-17T14:44
россия
экономика
евросоюз
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ.В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля.Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта. "Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", - указали в российском МИД."Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тон российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.МИД РФ исходит из того, что российские соображения и озабоченности будут в полной мере учтены, "что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", отмечает ведомство.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html
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россия, экономика, евросоюз, оон, зерновая сделка, стамбул
Россия, Экономика, Евросоюз, ООН, зерновая сделка, Стамбул
14:23 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
 
Вопросы по зерновой сделке должны быть решены за 120 дней, заявили в МИД

МИД: вопросы по ограничениям на экспорт продовольствия должны быть решены за 120 дней

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Зерновая сделка" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, их не было, говорится в сообщении МИД РФ.
В размещенном на сайте министерства иностранных дел сообщении поясняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля.
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
Внешнеполитическое ведомство РФ подчеркнуло взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта. "Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", - указали в российском МИД.
"Отмечаем, что после наших многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах ЕС около 300 тысяч тон российских удобрений, которые Россия безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам. Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
МИД РФ исходит из того, что российские соображения и озабоченности будут в полной мере учтены, "что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", отмечает ведомство.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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В МИД заявили, что для России важен пакетный характер зерновой сделки
 
РоссияЭкономикаЕвросоюзООНзерновая сделкаСтамбул
 
 
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