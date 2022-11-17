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Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
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Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:57
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский."Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - говорится в заявлении генсека журналистам.В заявлении отмечается, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, "с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать". Генсек ООН добавил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.По мнению Гуттереша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.
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в мире, оон, украина
В мире, ООН, Украина
10:57 17.11.2022 (обновлено: 11:04 17.11.2022)
 
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерреш поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.
"Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - говорится в заявлении генсека журналистам.
В заявлении отмечается, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, "с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать". Генсек ООН добавил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.
По мнению Гуттереша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.
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