https://ria.ru/20221117/sdelka-1832140273.html
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:57
2022-11-17T10:57
2022-11-17T11:04
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский."Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - говорится в заявлении генсека журналистам.В заявлении отмечается, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, "с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать". Генсек ООН добавил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.По мнению Гуттереша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, оон, украина
10:57 17.11.2022 (обновлено: 11:04 17.11.2022)
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Генсек ООН Гутерреш поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш поприветствовал согласие всех сторон по возобновлению продуктовой сделки.
Ранее министр инфраструктуры Украины
Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский
.
"Я приветствую соглашения всех сторон продолжить черноморскую зерновую инициативу для обеспечения безопасного судоходства при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", - говорится в заявлении генсека журналистам.
В заявлении отмечается, что ООН полностью привержена поддержке совместного координационного центра, "с тем чтобы этот жизненно важный канал снабжения продолжал бесперебойно функционировать". Генсек ООН добавил, что ООН полностью привержена устранению остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ
.
По мнению Гуттереша, зерновая сделка продолжает демонстрировать важность осторожной дипломатии в контексте поиска многосторонних решений.