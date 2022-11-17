https://ria.ru/20221117/sdelka-1832137032.html
Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022
Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении действия зерновой сделки. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:46
2022-11-17T10:46
2022-11-17T11:01
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении действия зерновой сделки.Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней."Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с (генсеком ООН ) Антониу Гутеррешем и (президентом Турции) Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров – ООН и Турции", - написал Зеленский в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
10:46 17.11.2022 (обновлено: 11:01 17.11.2022)
Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Президент Украины Зеленский заявил, что продуктовую сделку продлят на 120 дней
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Владимир Зеленский подтвердил
информацию о продлении действия зерновой сделки.
Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины
Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней.
"Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с (генсеком ООН
) Антониу Гутеррешем
и (президентом Турции
) Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров – ООН и Турции", - написал Зеленский в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.