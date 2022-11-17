https://ria.ru/20221117/sdelka-1832137032.html

Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней

Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022

Зеленский заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней

Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении действия зерновой сделки. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:46

2022-11-17T10:46

2022-11-17T11:01

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский подтвердил информацию о продлении действия зерновой сделки.Ранее в четверг министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней."Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с (генсеком ООН ) Антониу Гутеррешем и (президентом Турции) Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров – ООН и Турции", - написал Зеленский в Twitter.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский