https://ria.ru/20221117/sdelka-1832136841.html

Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник

Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник - РИА Новости, 17.11.2022

Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник

Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:45

2022-11-17T10:45

2022-11-17T10:53

в мире

владимир путин

василий небензя

турция

украина

россия

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828253666_0:180:3093:1920_1920x0_80_0_0_26fc028166266fed0309160ac6e64eb4.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней."Переговоры о продлении этого механизма (зернового) продолжаются. Окончательные итоги будут объявлены по завершении встреч", - сказал собеседник агентства.На вопрос, когда ожидается принятие решения, источник отметил, что "с большой долей вероятности, в четверг".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832132035.html

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, василий небензя, турция, украина, россия, оон, зерновая сделка