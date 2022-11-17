https://ria.ru/20221117/sdelka-1832136841.html
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник - РИА Новости, 17.11.2022
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:45
2022-11-17T10:45
2022-11-17T10:53
в мире
владимир путин
василий небензя
турция
украина
россия
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, переговоры продолжаются, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней."Переговоры о продлении этого механизма (зернового) продолжаются. Окончательные итоги будут объявлены по завершении встреч", - сказал собеседник агентства.На вопрос, когда ожидается принятие решения, источник отметил, что "с большой долей вероятности, в четверг".Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832132035.html
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, василий небензя, турция, украина, россия, оон, зерновая сделка
В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Турция, Украина, Россия, ООН, зерновая сделка
10:45 17.11.2022 (обновлено: 10:53 17.11.2022)
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, заявил источник
Решение о продлении продуктовой сделки пока не принято, переговоры продолжаются