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В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022
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В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней
В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022
В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:22
2022-11-17T11:10
украина
экономика
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не подтверждает.Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что действие соглашения будет продлено на 120 дней.Как отметил собеседник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, контакты еще продолжаются. Окончательные итоги объявят после завершения встреч. На вопрос агентства, когда можно ожидать принятия решений, он ответил, что "с большой долей вероятности, в четверг", 17 ноября.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Как указывал в сентябре Владимир Путин, большая часть украинского зерна уходит на Запад, а не в нуждающиеся страны. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832140273.html
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украина, экономика, оон, зерновая сделка
Украина, Экономика, ООН, зерновая сделка
10:22 17.11.2022 (обновлено: 11:10 17.11.2022)
 
В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не подтверждает.
"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция", — написал Кубраков в своих соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что действие соглашения будет продлено на 120 дней.
Как отметил собеседник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, контакты еще продолжаются. Окончательные итоги объявят после завершения встреч. На вопрос агентства, когда можно ожидать принятия решений, он ответил, что "с большой долей вероятности, в четверг", 17 ноября.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
10:57
Генсек ООН поприветствовал согласие сторон на возобновление зерновой сделки
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Как указывал в сентябре Владимир Путин, большая часть украинского зерна уходит на Запад, а не в нуждающиеся страны. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 14:54
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
 
УкраинаЭкономикаООНзерновая сделка
 
 
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