10:22 17.11.2022 (обновлено: 11:10 17.11.2022)
В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Министр инфраструктуры Украины Кубраков заявил, что зерновую сделку продлят на 120 дней
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не подтверждает.
"Инициатива по безопасной транспортировке агропродукции через Черное море. Продлена еще на 120 дней. Это решение было принято только что в Стамбуле. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция", — написал Кубраков в своих соцсетях.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что действие соглашения будет продлено на 120 дней.
Как отметил собеседник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, контакты еще продолжаются. Окончательные итоги объявят после завершения встреч. На вопрос агентства, когда можно ожидать принятия решений, он ответил, что "с большой долей вероятности, в четверг", 17 ноября.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Как указывал в сентябре Владимир Путин, большая часть украинского зерна уходит на Запад, а не в нуждающиеся страны. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.