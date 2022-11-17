https://ria.ru/20221117/sdelka-1832132035.html

В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней

В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней - РИА Новости, 17.11.2022

В Киеве утверждают, что зерновую сделку продлят на 120 дней

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:22

2022-11-17T10:22

2022-11-17T11:10

украина

экономика

оон

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что стороны решили продлить на 120 дней действие зерновой сделки, источник РИА Новости пока этого не подтверждает.Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что действие соглашения будет продлено на 120 дней.Как отметил собеседник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, контакты еще продолжаются. Окончательные итоги объявят после завершения встреч. На вопрос агентства, когда можно ожидать принятия решений, он ответил, что "с большой долей вероятности, в четверг", 17 ноября.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности.Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.Как указывал в сентябре Владимир Путин, большая часть украинского зерна уходит на Запад, а не в нуждающиеся страны. Одновременно с этим, как отмечал постпред России при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832140273.html

https://ria.ru/20221116/siluanov-1831944127.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, экономика, оон, зерновая сделка