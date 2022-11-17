https://ria.ru/20221117/sbp-1832285771.html

ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП

ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП - РИА Новости, 17.11.2022

ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП

ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:16

2022-11-17T18:16

2022-11-17T19:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

система быстрых платежей (сбп)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода, говорится в материалах регулятора."Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика - 6,00 (рублей - ред.)", - сказано в документе.При этом за зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет. "Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей", - добавили в ЦБ.Регулятор пояснил РИА Новости, что сейчас нормативными документами ЦБ за трансграничный перевод предусмотрена комиссия по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, а с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 рублей только для банка-отправителя.Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. До 1 июля 2024 года для банков действуют нулевые тарифы за переводы между гражданами.Для самих физлиц такие переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит до 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.

https://ria.ru/20221015/sbp-1824238100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)