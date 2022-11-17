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ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП - РИА Новости, 17.11.2022
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ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП
ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП - РИА Новости, 17.11.2022
ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП
ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:16
2022-11-17T19:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
система быстрых платежей (сбп)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода, говорится в материалах регулятора."Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика - 6,00 (рублей - ред.)", - сказано в документе.При этом за зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет. "Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей", - добавили в ЦБ.Регулятор пояснил РИА Новости, что сейчас нормативными документами ЦБ за трансграничный перевод предусмотрена комиссия по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, а с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 рублей только для банка-отправителя.Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. До 1 июля 2024 года для банков действуют нулевые тарифы за переводы между гражданами.Для самих физлиц такие переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит до 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), система быстрых платежей (сбп)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Система быстрых платежей (СБП)
18:16 17.11.2022 (обновлено: 19:01 17.11.2022)
 
ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП

ЦБ утвердил комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП в шесть рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ установил свою комиссию за трансграничный перевод физлиц в рамках системы быстрых платежей: с 19 декабря банки должны будут платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода, говорится в материалах регулятора.
"Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика - 6,00 (рублей - ред.)", - сказано в документе.
При этом за зачисление такого перевода комиссия взиматься не будет. "Максимальное значение размера платы, взимаемой кредитной организацией со своих клиентов — физических лиц, являющихся получателями денежных средств при осуществлении физическими лицами в пользу физических лиц трансграничного перевода денежных средств в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), в размере 0,00 рублей", - добавили в ЦБ.
Регулятор пояснил РИА Новости, что сейчас нормативными документами ЦБ за трансграничный перевод предусмотрена комиссия по 3 рубля с банка-отправителя и с банка-получателя, а с 19 декабря этого года будет установлен единый тариф – 6 рублей только для банка-отправителя.
Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. До 1 июля 2024 года для банков действуют нулевые тарифы за переводы между гражданами.
Для самих физлиц такие переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, а за переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия составит до 0,5%, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 09:04
В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Система быстрых платежей (СБП)
 
 
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