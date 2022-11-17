Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/samolet-1832268473.html
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет - РИА Новости, 17.11.2022
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет
Одномоторный частный самолет упал в Северной Осетии, пилот, по предварительным данным, погиб, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:23
2022-11-17T17:41
происшествия
россия
досааф
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ПЯТИГОРСК, 17 ноя - РИА Новости. Одномоторный частный самолет упал в Северной Осетии, пилот, по предварительным данным, погиб, сообщает ГУМЧС по региону."В районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. По предварительной информации, пилот погиб, личность погибшего выясняется. Также известно, что в самолете находился только пилот", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220601/aviakatastrofy-1792337765.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, досааф, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, ДОСААФ, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:23 17.11.2022 (обновлено: 17:41 17.11.2022)
 
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет

В Северной Осетии возле села Гизель упал одномоторный частный самолет, пилот погиб

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 17 ноя - РИА Новости. Одномоторный частный самолет упал в Северной Осетии, пилот, по предварительным данным, погиб, сообщает ГУМЧС по региону.
"В районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. По предварительной информации, пилот погиб, личность погибшего выясняется. Также известно, что в самолете находился только пилот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2
1 июня, 14:05
ЧП и катастрофы легкомоторных самолетов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРоссияДОСААФРеспублика Северная Осетия - АланияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала