https://ria.ru/20221117/samolet-1832268473.html
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет - РИА Новости, 17.11.2022
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет
Одномоторный частный самолет упал в Северной Осетии, пилот, по предварительным данным, погиб, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:23
2022-11-17T17:23
2022-11-17T17:41
происшествия
россия
досааф
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 17 ноя - РИА Новости. Одномоторный частный самолет упал в Северной Осетии, пилот, по предварительным данным, погиб, сообщает ГУМЧС по региону."В районе аэродрома ДОСААФ под селом Гизель упал одномоторный частный самолет. По предварительной информации, пилот погиб, личность погибшего выясняется. Также известно, что в самолете находился только пилот", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20220601/aviakatastrofy-1792337765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, досааф, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, ДОСААФ, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:23 17.11.2022 (обновлено: 17:41 17.11.2022)
В Северной Осетии упал одномоторный частный самолет
В Северной Осетии возле села Гизель упал одномоторный частный самолет, пилот погиб