https://ria.ru/20221117/sammit-1832164001.html

В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС

В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС

Россия надеется достичь договоренности с членам АТЭС по итоговой декларации саммита, пока есть разногласия, работа продолжается, заявил журналистам замглавы МИД РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:08

2022-11-17T12:08

2022-11-17T12:42

россия

в мире

александр панкин

бали

кирилл барский

андрей белоусов

таиланд

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БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия надеется достичь договоренности с членам АТЭС по итоговой декларации саммита, пока есть разногласия, работа продолжается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях саммита."Мы ничего не блокируем. Мы добиваемся того, чтобы в итоговой декларации, как это было достигнуто на Бали, были сбалансированно отражены подходы. Мы признаем, что у целого ряда стран совершенно различные подходы от жестких до взвешенных, сочувствующих, поддерживающих нашу линию. В "двадцатке" получилось после тяжёлых переговоров на это выйти", - сказал Панкин."Здесь изначально платформа была чуть менее обостренная, работа ещё идет, очень бы хотелось надеяться, что сегодня вечером она закончится согласованием итоговой декларации и ряда других документов. И мы сможем выйти на договоренности. Почти половина состава участников Бали находится здесь, поэтому у меня есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение", - добавил замминистра.Он подчеркнул, что и "двадцатка", и АТЭС не те площадки, на которых должны обсуждаться вопросы безопасности, тем более - решаться вопросы безопасности.Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский ранее в четверг заявил РИА Новости , что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/ates-1832132732.html

https://ria.ru/20220822/tailand-1811203576.html

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бали

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, александр панкин, бали, кирилл барский, андрей белоусов, таиланд