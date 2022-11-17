12:08 17.11.2022 (обновлено: 12:42 17.11.2022)
В МИД рассказали о разногласиях по итоговой декларации саммита АТЭС
Замглавы МИД Панкин заявил, что по итоговой декларации саммита АТЭС есть разногласия
© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
БАНГКОК, 17 ноя - РИА Новости. Россия надеется достичь договоренности с членам АТЭС по итоговой декларации саммита, пока есть разногласия, работа продолжается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин на полях саммита.
"Мы ничего не блокируем. Мы добиваемся того, чтобы в итоговой декларации, как это было достигнуто на Бали, были сбалансированно отражены подходы. Мы признаем, что у целого ряда стран совершенно различные подходы от жестких до взвешенных, сочувствующих, поддерживающих нашу линию. В "двадцатке" получилось после тяжёлых переговоров на это выйти", - сказал Панкин.
"Здесь изначально платформа была чуть менее обостренная, работа ещё идет, очень бы хотелось надеяться, что сегодня вечером она закончится согласованием итоговой декларации и ряда других документов. И мы сможем выйти на договоренности. Почти половина состава участников Бали находится здесь, поэтому у меня есть надежда, что мы вырулим на приемлемое для всех, в том числе для нас, решение", - добавил замминистра.
Он подчеркнул, что и "двадцатка", и АТЭС не те площадки, на которых должны обсуждаться вопросы безопасности, тем более - решаться вопросы безопасности.
"Хотя, естественно, мы признаем, и это отражено в декларации, что вопросы безопасности могут иметь влияние на мировую региональную экономику", - заключил Панкин.
Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский ранее в четверг заявил РИА Новости , что США и их союзники пытаются привнести в повестку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества тему Украины, возложить ответственность на РФ за ситуацию в мировой экономике.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Таиланде 18-19 ноября. Российскую делегацию на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В состав форума АТЭС входит 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. Это 19 стран - Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР - Гонконг и Тайвань.