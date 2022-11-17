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Пожар на рынке "Садовод" локализовали - РИА Новости, 17.11.2022
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Пожар на рынке "Садовод" локализовали
Пожар на рынке "Садовод" локализовали - РИА Новости, 17.11.2022
Пожар на рынке "Садовод" локализовали
Спасатели локализовали возгорание на рынке "Садовод" в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуировано порядка 150 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:31
2022-11-17T15:49
происшествия
москва
год нисанов
зарах илиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киевская площадь
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на рынке "Садовод" в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуировано порядка 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 15.08 (мск) возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, эвакуировано порядка 150 человек", - сказали в ведомстве.Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
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происшествия, москва, год нисанов, зарах илиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киевская площадь
Происшествия, Москва, Год Нисанов, Зарах Илиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Киевская площадь
15:31 17.11.2022 (обновлено: 15:49 17.11.2022)
 
Пожар на рынке "Садовод" локализовали

ГУ МЧС: пожар на рынке "Садовод" локализовали, эвакуировали около 150 человек

© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке "Садовод"
Сотрудники МЧС на месте пожара на рынке Садовод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на рынке "Садовод" в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуировано порядка 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 15.08 (мск) возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, эвакуировано порядка 150 человек", - сказали в ведомстве.
Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
В Алтайском крае при пожаре погиб четырехлетний ребенок
 
ПроисшествияМоскваГод НисановЗарах ИлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Киевская площадь
 
 
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