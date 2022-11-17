https://ria.ru/20221117/sadovod-1832227308.html

Пожар на рынке "Садовод" локализовали

Пожар на рынке "Садовод" локализовали - РИА Новости, 17.11.2022

Пожар на рынке "Садовод" локализовали

Спасатели локализовали возгорание на рынке "Садовод" в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуировано порядка 150 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:31

2022-11-17T15:31

2022-11-17T15:49

происшествия

москва

год нисанов

зарах илиев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киевская площадь

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Спасатели локализовали возгорание на рынке "Садовод" в Москве на площади 50 квадратных метров, эвакуировано порядка 150 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."В 15.08 (мск) возгорание локализовано на площади 50 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало, эвакуировано порядка 150 человек", - сказали в ведомстве.Рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последний раз крупные пожары произошли на рынке "Садовод" дважды в 2018 году. Первый раз, 18 января, он горел на площади 300 "квадратов", а 25 января - на 250 квадратных метрах.

https://ria.ru/20221116/gibel-1831810442.html

москва

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происшествия, москва, год нисанов, зарах илиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киевская площадь