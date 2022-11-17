https://ria.ru/20221117/reysy-1832135001.html
Рейсов между Россией и Китаем станет больше
Рейсов между Россией и Китаем станет больше - РИА Новости, 17.11.2022
Рейсов между Россией и Китаем станет больше
Еженедельно между разными городами РФ и Китая совершается восемь авиарейсов, российская сторона намерена продолжить вместе с партнерами работу по восстановлению РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:05
2022-11-17T17:05
2022-11-17T17:05
туризм
китай
россия
"аврора"
игорь моргулов
авиарейсы
авиасообщение
новости - туризм
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ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Еженедельно между разными городами РФ и Китая совершается восемь авиарейсов, российская сторона намерена продолжить вместе с партнерами работу по восстановлению маршрутной сети, сообщил в интервью журналистам посол России в КНР Игорь Моргулов."Посольство уделяет повышенное внимание вопросу восстановления пассажирского авиасообщения между Россией и Китаем. Соответствующая проблематика регулярно включается в повестку двусторонних консультаций и переговоров, в том числе и на самом высоком уровне", — заявил Моргулов.По его словам, сейчас еженедельно совершается восемь рейсов между разными городами наших стран, включая столицы."Буквально позавчера пришла еще одна хорошая новость — возобновились перевозки между Хабаровском и Харбином. С авиационными властями КНР достигнута договоренность о возможности выполнения компанией "Аврора" рейса по данному маршруту, также на еженедельной основе", — добавил дипломат.Он отметил, что "потребность в расширении прямых перевозок из регионов Дальнего Востока и Сибири в Китай сохраняется", и российская сторона намерена "продолжить системную работу с партнерами по восстановлению маршрутной сети" между странами.
https://ria.ru/20221116/reys-1831842186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, "аврора", игорь моргулов, авиарейсы, авиасообщение, новости - туризм, туризм
Туризм, Китай, Россия, "Аврора", Игорь Моргулов, авиарейсы, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм
Рейсов между Россией и Китаем станет больше
Посол Моргулов: Россия намерена продолжить работу по восстановлению рейсов в Китай