https://ria.ru/20221117/reysy-1832135001.html

Рейсов между Россией и Китаем станет больше

Рейсов между Россией и Китаем станет больше - РИА Новости, 17.11.2022

Рейсов между Россией и Китаем станет больше

Еженедельно между разными городами РФ и Китая совершается восемь авиарейсов, российская сторона намерена продолжить вместе с партнерами работу по восстановлению РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:05

2022-11-17T17:05

2022-11-17T17:05

туризм

китай

россия

"аврора"

игорь моргулов

авиарейсы

авиасообщение

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151438/26/1514382627_0:110:3000:1797_1920x0_80_0_0_88cf38337179d98bb5767fdabb9bb1c4.jpg

ПЕКИН, 17 ноя — РИА Новости. Еженедельно между разными городами РФ и Китая совершается восемь авиарейсов, российская сторона намерена продолжить вместе с партнерами работу по восстановлению маршрутной сети, сообщил в интервью журналистам посол России в КНР Игорь Моргулов."Посольство уделяет повышенное внимание вопросу восстановления пассажирского авиасообщения между Россией и Китаем. Соответствующая проблематика регулярно включается в повестку двусторонних консультаций и переговоров, в том числе и на самом высоком уровне", — заявил Моргулов.По его словам, сейчас еженедельно совершается восемь рейсов между разными городами наших стран, включая столицы."Буквально позавчера пришла еще одна хорошая новость — возобновились перевозки между Хабаровском и Харбином. С авиационными властями КНР достигнута договоренность о возможности выполнения компанией "Аврора" рейса по данному маршруту, также на еженедельной основе", — добавил дипломат.Он отметил, что "потребность в расширении прямых перевозок из регионов Дальнего Востока и Сибири в Китай сохраняется", и российская сторона намерена "продолжить системную работу с партнерами по восстановлению маршрутной сети" между странами.

https://ria.ru/20221116/reys-1831842186.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

китай, россия, "аврора", игорь моргулов, авиарейсы, авиасообщение, новости - туризм, туризм