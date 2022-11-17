https://ria.ru/20221117/rets-1832245334.html

РЭЦ: промышленные компании стали участниками бизнес-миссии в Узбекистан

РЭЦ: промышленные компании стали участниками бизнес-миссии в Узбекистан - РИА Новости, 17.11.2022

РЭЦ: промышленные компании стали участниками бизнес-миссии в Узбекистан

Полтора десятка российских производителей горно-шахтного оборудования, металлургического и подъемно-транспортного оборудования стали участниками Международной... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:20

2022-11-17T16:20

2022-11-17T16:20

российский экспортный центр (рэц)

россия

узбекистан

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полтора десятка российских производителей горно-шахтного оборудования, металлургического и подъемно-транспортного оборудования стали участниками Международной деловой миссии в Ташкенте, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Свой потенциал и продукцию представляют 15 российских предприятий, которые активно развивают каналы сбыта или только планируют начать экспорт в Узбекистан. В миссии принимают участие производители оборудования для геологоразведочных и буровых работ, обогатительного и горно-шахтного оборудования, оборудования для угольной промышленности, продукции из полиуретана, буровых станков, газоочистительных фильтров, дробильно-сортировочного оборудования и эскалаторного оборудования, разработчики технологических решений", - говорится в сообщении.Мероприятие открыла пленарная сессия "Россия-Узбекистан: ключевые точки развития в сфере горно-шахтного, металлургического и подъемно-транспортного оборудования", направленная на развитие двухсторонних торговых отношений.Участники обсудили особенности выхода на рынок Узбекистана, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, возможности участия в реализации проектов в горно-металлургической отрасли, перспективы экспорта с учетом ограничений и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития региона.В сессии приняли участие крупные отраслевые организации Узбекистана: Министерство инвестиций и внешней торговли, Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам, Ассоциация горняков Узбекистана, а также представители бизнес-сообщества.Со стороны России в числе спикеров выступили директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Валерий Пивень, Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов, руководитель Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.Деловая программа бизнес-миссии включает встречи с узбекскими партнерами в форматах b2g и b2b. Также запланированы визиты на производства местных компаний.

https://ria.ru/20221115/stazhirovka-1831652710.html

https://ria.ru/20221116/vystavka-1831876052.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, узбекистан, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)