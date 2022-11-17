https://ria.ru/20221117/remont-1832168229.html

Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей

Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.11.2022

Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей

Порядка 63 миллиардов рублей получит Вологодская область в предстоящие пять лет на ремонт региональных дорог, сообщил губернатор области Олег Кувшинников. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:23

2022-11-17T12:23

2022-11-17T12:23

вологодская область

олег кувшинников

череповец

белозерск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. Порядка 63 миллиардов рублей получит Вологодская область в предстоящие пять лет на ремонт региональных дорог, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Сегодня с Федеральным дорожным агентством подписали меморандум, подтверждающий финансирование из федерального центра. За счет этих средств в ближайшие пять лет в нормативное состояние приведем более одной тысячи километров региональных и муниципальных трасс", - написал Кувшинников в своем телеграм-канале.Согласно документу, в нормативное состояние будут приведены 78% опорной сети дорог Вологодской области, в первую очередь наиболее загруженных. Сейчас в этот список входит двадцать дорог, в том числе Череповец - Белозерск - Липин Бор, Уренья – Шарья - Никольск, Сергиев Посад - Рыбинск – Череповец.По словам Кувшинникова, с 80 до 85 процентов увеличится показатель нормативности дорог Вологодской и Череповецкой агломераций, в том числе будет сформировано малое транспортное кольцо Вологды."За счет дополнительного финансирования приведем в порядок 30% основных муниципальных дорог. Также за ближайшие пять лет отремонтируем 36 мостов", - написал глава региона.

https://ria.ru/20221117/byudzhet-1832133259.html

череповец

белозерск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, череповец, белозерск