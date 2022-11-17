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Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.11.2022
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Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей
Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.11.2022
Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей
Порядка 63 миллиардов рублей получит Вологодская область в предстоящие пять лет на ремонт региональных дорог, сообщил губернатор области Олег Кувшинников. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:23
2022-11-17T12:23
вологодская область
олег кувшинников
череповец
белозерск
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ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. Порядка 63 миллиардов рублей получит Вологодская область в предстоящие пять лет на ремонт региональных дорог, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Сегодня с Федеральным дорожным агентством подписали меморандум, подтверждающий финансирование из федерального центра. За счет этих средств в ближайшие пять лет в нормативное состояние приведем более одной тысячи километров региональных и муниципальных трасс", - написал Кувшинников в своем телеграм-канале.Согласно документу, в нормативное состояние будут приведены 78% опорной сети дорог Вологодской области, в первую очередь наиболее загруженных. Сейчас в этот список входит двадцать дорог, в том числе Череповец - Белозерск - Липин Бор, Уренья – Шарья - Никольск, Сергиев Посад - Рыбинск – Череповец.По словам Кувшинникова, с 80 до 85 процентов увеличится показатель нормативности дорог Вологодской и Череповецкой агломераций, в том числе будет сформировано малое транспортное кольцо Вологды."За счет дополнительного финансирования приведем в порядок 30% основных муниципальных дорог. Также за ближайшие пять лет отремонтируем 36 мостов", - написал глава региона.
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олег кувшинников, череповец, белозерск
Вологодская область, Олег Кувшинников, Череповец, Белозерск
12:23 17.11.2022
 

Вологодская область получит на ремонт дорог 63 миллиарда рублей

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ВОЛОГДА, 17 ноя – РИА Новости. Порядка 63 миллиардов рублей получит Вологодская область в предстоящие пять лет на ремонт региональных дорог, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.
"Сегодня с Федеральным дорожным агентством подписали меморандум, подтверждающий финансирование из федерального центра. За счет этих средств в ближайшие пять лет в нормативное состояние приведем более одной тысячи километров региональных и муниципальных трасс", - написал Кувшинников в своем телеграм-канале.
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Согласно документу, в нормативное состояние будут приведены 78% опорной сети дорог Вологодской области, в первую очередь наиболее загруженных. Сейчас в этот список входит двадцать дорог, в том числе Череповец - Белозерск - Липин Бор, Уренья – Шарья - Никольск, Сергиев Посад - Рыбинск – Череповец.
По словам Кувшинникова, с 80 до 85 процентов увеличится показатель нормативности дорог Вологодской и Череповецкой агломераций, в том числе будет сформировано малое транспортное кольцо Вологды.
"За счет дополнительного финансирования приведем в порядок 30% основных муниципальных дорог. Также за ближайшие пять лет отремонтируем 36 мостов", - написал глава региона.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЧереповецБелозерск
 
 
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