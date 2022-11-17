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ОЭЗ "Алабуга" разместила рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2022
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ОЭЗ "Алабуга" разместила рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке
ОЭЗ "Алабуга" разместила рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 17.11.2022
ОЭЗ "Алабуга" разместила рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан), разместившая рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, призвала вернуться в РФ специалистов и готова платить... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:14
2022-11-17T12:14
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан), разместившая рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, призвала вернуться в РФ специалистов и готова платить профессионалам вознаграждение мирового уровня, сообщили РИА Новости в "Алабуге".Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что на центральной площади Манхеттена в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, появилась реклама татарстанской особой экономической зоны "Алабуга". Цифровой баннер с логотипом ОЭЗ гласит: "Пора возвращаться домой"."Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня", - пояснили в ОЭЗ.По словам представителя "Алабуги", россияне - лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT, они востребованы нашей страной."Мы сделаем им лучшее в мире предложение. Пора возвращаться домой, в "Алабугу", - резюмировал он, добавив, что реклама была размещена на видеофасаде в Нью-Йорке 16 ноября.
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нью-йорк (город), сша, россия, общество
Нью-Йорк (город), США, Россия, Общество
12:14 17.11.2022
 
ОЭЗ "Алабуга" разместила рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке

ОЭЗ "Алабуга" призвала специалистов вернуться в Россию с помощью рекламы на Таймс-сквер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПлощадь Таймс-сквер в Нью-Йорке
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Особая экономическая зона "Алабуга" (Татарстан), разместившая рекламу на Таймс-сквер в Нью-Йорке, призвала вернуться в РФ специалистов и готова платить профессионалам вознаграждение мирового уровня, сообщили РИА Новости в "Алабуге".
Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что на центральной площади Манхеттена в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, появилась реклама татарстанской особой экономической зоны "Алабуга". Цифровой баннер с логотипом ОЭЗ гласит: "Пора возвращаться домой".
"Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня", - пояснили в ОЭЗ.
По словам представителя "Алабуги", россияне - лучшие в мире по авиации, микроэлектронике, IT, они востребованы нашей страной.
"Мы сделаем им лучшее в мире предложение. Пора возвращаться домой, в "Алабугу", - резюмировал он, добавив, что реклама была размещена на видеофасаде в Нью-Йорке 16 ноября.
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