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Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2022
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Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2022
Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило в четверг о ранении на границе армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:55
2022-11-17T18:56
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг о ранении на границе армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана."Семнадцатого ноября, в 11.00 (10.00 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей, рядовой Г. А", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20221115/obstrel-1831497374.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Россия, Совет Федерации РФ, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:55 17.11.2022 (обновлено: 18:56 17.11.2022)
 
Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном из-за обстрела

© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий Армении на границе с Азербайджаном
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Минобороны Армении
Военнослужащий Армении на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг о ранении на границе армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана.
"Семнадцатого ноября, в 11.00 (10.00 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей, рядовой Г. А", - говорится на сайте ведомства.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 02:12
Армения вновь обвинила Азербайджан в обстреле на границе
Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 12:38
Пашинян заявил, что не допустит уничтожения Армении
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянАрменияАзербайджанРоссияСовет Федерации РФОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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