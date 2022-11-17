https://ria.ru/20221117/ranenie-1832301874.html

Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2022

Минобороны Армении сообщило о ранении военного на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило в четверг о ранении на границе армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:55

2022-11-17T18:55

2022-11-17T18:56

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

армения

азербайджан

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763141227_0:0:901:507_1920x0_80_0_0_a2b5883908811f28a4410b2956602e32.jpg

ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг о ранении на границе армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана."Семнадцатого ноября, в 11.00 (10.00 мск), на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение получил военнослужащий одной из воинских частей, рядовой Г. А", - говорится на сайте ведомства.Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20221115/obstrel-1831497374.html

https://ria.ru/20221110/armeniya-1830461892.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, армения, азербайджан, россия, совет федерации рф, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе