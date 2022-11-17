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СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300 - РИА Новости, 17.11.2022
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СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300
СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300 - РИА Новости, 17.11.2022
СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300
Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:52
2022-11-17T12:14
в мире
польша
сша
инцидент с падением ракет в польше
зрк с-300
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.По сообщению издания, разведывательное сообщество США получило новую информацию, которая свидетельствует о том, что взрывы произошли в результате падения "одной или, возможно, двух украинских ракет... С-300, которые отклонились от курса". Об этом изданию сообщил говоривший на условиях анонимности человек, ознакомившийся с разведданными.Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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в мире, польша, сша, инцидент с падением ракет в польше, зрк с-300, украина, россия
В мире, Польша, США, Инцидент с падением ракет в Польше, ЗРК С-300, Украина, Россия
11:52 17.11.2022 (обновлено: 12:14 17.11.2022)
 
СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300

WP: взрывы в Польше произошли из-за отклонившихся от курса украинских ракет С-300

© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.
По сообщению издания, разведывательное сообщество США получило новую информацию, которая свидетельствует о том, что взрывы произошли в результате падения "одной или, возможно, двух украинских ракет... С-300, которые отклонились от курса". Об этом изданию сообщил говоривший на условиях анонимности человек, ознакомившийся с разведданными.
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Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет
Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.
В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
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