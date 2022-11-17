11:52 17.11.2022 (обновлено: 12:14 17.11.2022)
СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300
WP: взрывы в Польше произошли из-за отклонившихся от курса украинских ракет С-300
© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.
По сообщению издания, разведывательное сообщество США получило новую информацию, которая свидетельствует о том, что взрывы произошли в результате падения "одной или, возможно, двух украинских ракет... С-300, которые отклонились от курса". Об этом изданию сообщил говоривший на условиях анонимности человек, ознакомившийся с разведданными.
Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.
В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".