https://ria.ru/20221117/rakety-1832156894.html

СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300

СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300 - РИА Новости, 17.11.2022

СМИ: взрывы в Польше произошли из-за украинских ракет С-300

Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:52

2022-11-17T11:52

2022-11-17T12:14

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инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Взрывы в Польше произошли во вторник из-за одной или двух украинских ракет С-300, которые "отклонились от курса", сообщила газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.По сообщению издания, разведывательное сообщество США получило новую информацию, которая свидетельствует о том, что взрывы произошли в результате падения "одной или, возможно, двух украинских ракет... С-300, которые отклонились от курса". Об этом изданию сообщил говоривший на условиях анонимности человек, ознакомившийся с разведданными.Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была выпущена российскими военными. По его словам, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины.В НАТО также озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД РФ в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html

https://ria.ru/20221117/nato-1832160895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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