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В Польше не нашли следов падения второй ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
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В Польше не нашли следов падения второй ракеты
В Польше не нашли следов падения второй ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
В Польше не нашли следов падения второй ракеты
Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:43
2022-11-17T17:49
польша
в мире
анджей дуда
инцидент с падением ракет в польше
украина
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда."Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики", - сказал Дуда.Ранее СМИ сообщали о том, что в Польше во вторник упали якобы две ракеты, а не одна.
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польша, в мире, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше, украина
Польша, В мире, Анджей Дуда, Инцидент с падением ракет в Польше, Украина
17:43 17.11.2022 (обновлено: 17:49 17.11.2022)
 
В Польше не нашли следов падения второй ракеты

Президент Польши Дуда: следов падения второй ракеты на территории страны не нашли

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда.
"Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики", - сказал Дуда.
Ранее СМИ сообщали о том, что в Польше во вторник упали якобы две ракеты, а не одна.
Военный автомобиль на дороге в районе населенного пункта Пшеводув - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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ПольшаВ миреАнджей ДудаИнцидент с падением ракет в ПольшеУкраина
 
 
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