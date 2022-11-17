https://ria.ru/20221117/raketa-1832275220.html

В Польше не нашли следов падения второй ракеты

В Польше не нашли следов падения второй ракеты - РИА Новости, 17.11.2022

В Польше не нашли следов падения второй ракеты

Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:43

2022-11-17T17:43

2022-11-17T17:49

польша

в мире

анджей дуда

инцидент с падением ракет в польше

украина

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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда."Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики", - сказал Дуда.Ранее СМИ сообщали о том, что в Польше во вторник упали якобы две ракеты, а не одна.

https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html

польша

украина

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Владимир Лаврентьев

польша, в мире, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше, украина