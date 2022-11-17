https://ria.ru/20221117/raketa-1832275220.html
В Польше не нашли следов падения второй ракеты
В Польше не нашли следов падения второй ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
В Польше не нашли следов падения второй ракеты
Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:43
2022-11-17T17:43
2022-11-17T17:49
польша
в мире
анджей дуда
инцидент с падением ракет в польше
украина
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Следов второй упавшей ракеты на территории Польши не обнаружено, заявил журналистам в четверг президент республики Анджей Дуда."Пока не найдено никаких следов второй ракеты на территории Польской республики", - сказал Дуда.Ранее СМИ сообщали о том, что в Польше во вторник упали якобы две ракеты, а не одна.
https://ria.ru/20221117/vyrazheniya-1832272695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше, украина
Польша, В мире, Анджей Дуда, Инцидент с падением ракет в Польше, Украина
17:43 17.11.2022 (обновлено: 17:49 17.11.2022)
В Польше не нашли следов падения второй ракеты
Президент Польши Дуда: следов падения второй ракеты на территории страны не нашли