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В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 17.11.2022
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В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"
В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 17.11.2022
В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"
Петиция о лишении мандатов всех депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде опубликована в четверг на сайте офиса Владимира РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:20
2022-11-17T13:20
в мире
украина
алексей гончаренко
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Петиция о лишении мандатов всех депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде опубликована в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. Инициировал петицию украинский депутат Алексей Гончаренко."Собираю голоса на свою петицию на сайте президента, чтобы Верховная рада наконец выгнала депутатов ОПЗЖ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Петиция на данный момент набрала порядка 5,3 тысяч из необходимых 25 тысяч голосов для рассмотрения Зеленским.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". На Украине 15 августа вступили в силу судебные решения о запрете восьми политических партий, в том числе КПУ и "Оппозиционного блока".
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
13:20 17.11.2022
 
В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"

Гончаренко создал петицию о лишении мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Петиция о лишении мандатов всех депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде опубликована в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. Инициировал петицию украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Собираю голоса на свою петицию на сайте президента, чтобы Верховная рада наконец выгнала депутатов ОПЗЖ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Петиция на данный момент набрала порядка 5,3 тысяч из необходимых 25 тысяч голосов для рассмотрения Зеленским.
Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". На Украине 15 августа вступили в силу судебные решения о запрете восьми политических партий, в том числе КПУ и "Оппозиционного блока".
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 08:00
Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину
 
В миреУкраинаАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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