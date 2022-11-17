https://ria.ru/20221117/rada-1832185033.html

В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"

В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы" - РИА Новости, 17.11.2022

В Киеве предложили лишить мандата всех депутатов "Оппозиционной платформы"

Петиция о лишении мандатов всех депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде опубликована в четверг на сайте офиса Владимира РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:20

2022-11-17T13:20

2022-11-17T13:20

в мире

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Петиция о лишении мандатов всех депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде опубликована в четверг на сайте офиса Владимира Зеленского. Инициировал петицию украинский депутат Алексей Гончаренко."Собираю голоса на свою петицию на сайте президента, чтобы Верховная рада наконец выгнала депутатов ОПЗЖ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Петиция на данный момент набрала порядка 5,3 тысяч из необходимых 25 тысяч голосов для рассмотрения Зеленским.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. Позже по решению суда на Украине запретили 16 партий, среди которых "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Левая оппозиция", "Партия Шария", "Оппозиционная платформа – За жизнь". На Украине 15 августа вступили в силу судебные решения о запрете восьми политических партий, в том числе КПУ и "Оппозиционного блока".

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь