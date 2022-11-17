https://ria.ru/20221117/rabota-1832111777.html

Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование

Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование - РИА Новости, 17.11.2022

Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование

Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях - работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:23

2022-11-17T08:23

2022-11-17T08:23

общество

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях - работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин - поддержать отечественные предприятия в трудные времена, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 7 по 16 ноября среди 1760 работающих россиянок в возрасте от 18 до 55 лет."Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками - по 5%. Электриками и механиками готовы стать по 3% опрошенных. Наименее популярны такие мужские профессии, как токарь, монтажник и грузчик, получившие по 2%", - выяснили специалисты.Исследование также показало, что оставшиеся 5% респонденток "в случае производственной необходимости" освоят те рабочие профессии, "в которых будет самая сильная нужда".Как отмечают аналитики, большинство женщин готовы взяться за мужские профессии для того, чтобы поддержать предприятия в трудные времена. Остальных либо привлекает более высокая, чем в исконно женских профессиях, зарплата и социальный пакет, либо опрошенные просто хотят сменить сферу деятельности."На вопрос "Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?" положительно ответили 66%", - рассказали в центре. Специалисты также уточнили, что молодежь рассчитывает на более высокий заработок - более 80% двадцатилетних планируют зарабатывать в мужских профессиях больше. В это же время среди пятидесятилетних таких всего треть.

https://ria.ru/20190705/1556225859.html

https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия