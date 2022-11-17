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Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование - РИА Новости, 17.11.2022
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Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование
Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование - РИА Новости, 17.11.2022
Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование
Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях - работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T08:23
2022-11-17T08:23
общество
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях - работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин - поддержать отечественные предприятия в трудные времена, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось с 7 по 16 ноября среди 1760 работающих россиянок в возрасте от 18 до 55 лет."Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками - по 5%. Электриками и механиками готовы стать по 3% опрошенных. Наименее популярны такие мужские профессии, как токарь, монтажник и грузчик, получившие по 2%", - выяснили специалисты.Исследование также показало, что оставшиеся 5% респонденток "в случае производственной необходимости" освоят те рабочие профессии, "в которых будет самая сильная нужда".Как отмечают аналитики, большинство женщин готовы взяться за мужские профессии для того, чтобы поддержать предприятия в трудные времена. Остальных либо привлекает более высокая, чем в исконно женских профессиях, зарплата и социальный пакет, либо опрошенные просто хотят сменить сферу деятельности."На вопрос "Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?" положительно ответили 66%", - рассказали в центре. Специалисты также уточнили, что молодежь рассчитывает на более высокий заработок - более 80% двадцатилетних планируют зарабатывать в мужских профессиях больше. В это же время среди пятидесятилетних таких всего треть.
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общество, россия
Общество, Россия
08:23 17.11.2022
 
Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях, показало исследование

Исследование: россиянки готовы заменить мужчин и работать токарями и сантехниками

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкРаботница "Южноуральского арматурно-изоляторного завода" на производстве подвесных изоляторов
Работница Южноуральского арматурно-изоляторного завода на производстве подвесных изоляторов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница "Южноуральского арматурно-изоляторного завода" на производстве подвесных изоляторов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Женщины в России готовы заменить мужчин на их исконных профессиях - работать сантехниками, токарями, автомеханиками и водителями грузовых машин, одна из причин - поддержать отечественные предприятия в трудные времена, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось с 7 по 16 ноября среди 1760 работающих россиянок в возрасте от 18 до 55 лет.
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"Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27%), разнорабочими (20%) и сторожами (19%). Слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками - по 5%. Электриками и механиками готовы стать по 3% опрошенных. Наименее популярны такие мужские профессии, как токарь, монтажник и грузчик, получившие по 2%", - выяснили специалисты.
Исследование также показало, что оставшиеся 5% респонденток "в случае производственной необходимости" освоят те рабочие профессии, "в которых будет самая сильная нужда".
Как отмечают аналитики, большинство женщин готовы взяться за мужские профессии для того, чтобы поддержать предприятия в трудные времена. Остальных либо привлекает более высокая, чем в исконно женских профессиях, зарплата и социальный пакет, либо опрошенные просто хотят сменить сферу деятельности.
"На вопрос "Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?" положительно ответили 66%", - рассказали в центре. Специалисты также уточнили, что молодежь рассчитывает на более высокий заработок - более 80% двадцатилетних планируют зарабатывать в мужских профессиях больше. В это же время среди пятидесятилетних таких всего треть.
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