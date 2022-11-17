Рейтинг@Mail.ru
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.11.2022
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что надо ускорить... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:25
2022-11-17T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
дмитрий кулеба
мид украины
энтони блинкен
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что надо ускорить поставки систем ПВО Украине, "пришло время" для комплексов Patriot."Я меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром ... Я подчеркнул, что необходимо ускорить поставки систем ПВО на Украину. NASAMS уже подтвердили своею эффективность. Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot", - написал Кулеба в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/pvo-1832092012.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), дмитрий кулеба, мид украины, энтони блинкен, нато, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Энтони Блинкен, НАТО, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:25 17.11.2022 (обновлено: 12:46 17.11.2022)
 
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot

Кулеба призвал Блинкена ускорить поставки систем ПВО Украине, в частности, ЗРК Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что надо ускорить поставки систем ПВО Украине, "пришло время" для комплексов Patriot.
"Я меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром ... Я подчеркнул, что необходимо ускорить поставки систем ПВО на Украину. NASAMS уже подтвердили своею эффективность. Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot", - написал Кулеба в Twitter.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
01:04
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Дмитрий КулебаМИД УкраиныЭнтони БлинкенНАТОСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала