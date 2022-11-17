https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html

Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot

Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.11.2022

Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что надо ускорить... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:25

2022-11-17T12:25

2022-11-17T12:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого заявил, что надо ускорить поставки систем ПВО Украине, "пришло время" для комплексов Patriot."Я меня состоялся телефонный разговор с Блинкеном прямо во время массированной атаки на Украину сегодня утром ... Я подчеркнул, что необходимо ускорить поставки систем ПВО на Украину. NASAMS уже подтвердили своею эффективность. Я также уверен, что пришло время для комплексов Patriot", - написал Кулеба в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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Кирилл Волков

в мире, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), дмитрий кулеба, мид украины, энтони блинкен, нато, сша, ситуация в днр и лнр