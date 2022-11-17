https://ria.ru/20221117/pvo-1832092012.html

Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины

Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:04

2022-11-17T01:04

2022-11-17T01:04

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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемым за российские удары.В США и других западных странах признают, что причиной взрывов на востоке Польше, где во вторник погибли двое местных жителей, стал, скорее всего, перелет через границу украинских зенитных ракет."У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.Жертвами трагедии стали 78 человек на борту воздушного судна, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск."На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах", - сказал Небензя."Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа", - добавил он.

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

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василий небензя, россия, сша, польша, оон