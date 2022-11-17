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Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины - РИА Новости, 17.11.2022
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Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:04
2022-11-17T01:04
василий небензя
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемым за российские удары.В США и других западных странах признают, что причиной взрывов на востоке Польше, где во вторник погибли двое местных жителей, стал, скорее всего, перелет через границу украинских зенитных ракет."У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.Жертвами трагедии стали 78 человек на борту воздушного судна, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск."На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах", - сказал Небензя."Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа", - добавил он.
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html
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василий небензя, россия, сша, польша, оон
Василий Небензя, Россия, США, Польша, ООН
01:04 17.11.2022
 
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины

Постпред Небензя обвинил ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемым за российские удары.
В США и других западных странах признают, что причиной взрывов на востоке Польше, где во вторник погибли двое местных жителей, стал, скорее всего, перелет через границу украинских зенитных ракет.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
00:48
Небензя заявил, что Украина стала полигоном для испытаний западного оружия
"У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Жертвами трагедии стали 78 человек на борту воздушного судна, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск.
"На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах", - сказал Небензя.
"Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа", - добавил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
00:33
Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО
 
Василий НебензяРоссияСШАПольшаООН
 
 
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