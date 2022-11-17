https://ria.ru/20221117/pvo-1832092012.html
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T01:04
2022-11-17T01:04
2022-11-17T01:04
василий небензя
россия
сша
польша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152885/44/1528854456_0:163:2924:1808_1920x0_80_0_0_b35a11aba6fa9ca63db57710374caba0.jpg
ООН, 17 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемым за российские удары.В США и других западных странах признают, что причиной взрывов на востоке Польше, где во вторник погибли двое местных жителей, стал, скорее всего, перелет через границу украинских зенитных ракет."У украинской ПВО уже давно устойчивая дурная слава. Как минимум с того момента, когда в октябре 2001 года над Черным морем в ходе военных учений был сбит российский гражданский самолет", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.Жертвами трагедии стали 78 человек на борту воздушного судна, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск."На протяжении последних месяцев мы регулярно видим кадры с последствиями попадания украинской ПВО по жилым домам, за которыми они эти системы и прятали в различных городах", - сказал Небензя."Их неуклюже пытаются выдать за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре, и умалчивая при этом, что в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа", - добавил он.
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html
россия
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152885/44/1528854456_356:0:2924:1926_1920x0_80_0_0_4a9b2807e1cf18a4803c57cba8887eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, россия, сша, польша, оон
Василий Небензя, Россия, США, Польша, ООН
Небензя заявил об "устойчивой дурной славе" ПВО Украины
Постпред Небензя обвинил ПВО Украины в систематических попаданиях по жилым домам