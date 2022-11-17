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Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах - РИА Новости, 17.11.2022
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
Памятник Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Украине, сообщили в городском совете. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T22:34
2022-11-17T22:34
2022-11-17T23:04
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Памятник Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Украине, сообщили в городском совете."А вы знали, что в Черновцах были два памятника "великому русскому поэту Пушкину"? Именно были, так как один мы уже демонтировали. Второй - вопрос времени", - говорится в сообщении горсовета в соцсети.Черновцы - областной центр одноименной области, расположенной на западе Украины, граничащей с Молдавией и Румынией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, александр пушкин, сергей лавров, украина, черновцы, россия
В мире, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Украина, Черновцы, Россия
22:34 17.11.2022 (обновлено: 23:04 17.11.2022)
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
Городской совет украинских Черновцов заявил о демонтаже памятника Пушкину