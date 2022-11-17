https://ria.ru/20221117/punkt-1832328375.html

На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов

На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов - РИА Новости, 17.11.2022

На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов

В рамках национальных проектов на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила администрация региона. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:14

2022-11-17T20:14

2022-11-17T20:14

краснодарский край

экономика

вениамин кондратьев

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748754697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c39e1de5a02f3572493a49816a918b88.jpg

КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В рамках национальных проектов на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила администрация региона.Уточняется, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел промежуточные итоги кассового исполнения средств, выделенных на реализацию нацпроектов, на совещании регионального проектного комитета в четверг."В 2022 году общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 71,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день планы выполнили на 67%. Построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, семь школ, бассейн в краснодарском "Городе спорта". Полностью поставили оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту "Культура". До конца года остается всего полтора месяца. Важно правильно использовать это время, чтобы полностью реализовать все намеченные планы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что Краснодарский край - активно развивающийся регион с большими возможностями, поэтому в субъекте реализуют многие масштабные проекты, в том числе с привлечением федеральных средств."Кубань получает дополнительное финансирование в рамках нацпроектов при условии высокого уровня кассового исполнения. Важно регулярно подтверждать, что край способен качественно и в срок реализовывать проекты по всем направлениям, готов брать на себя дополнительные задачи, решение которых позволит повысить уровень жизни в регионе", - пояснил глава края.По данным главы регионального проектного офиса Светланы Герих, кассовое исполнение на ноябрь 2022 года составляет 48,4 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже запланировали закупки на 2023 год."По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" законтрактовали 2,4 миллиарда рублей на следующий год. До конца декабря заключим контракты еще на 2,4 миллиарда рублей. Большая часть - на приобретение оборудования, строительство поликлиник, ФАПов и капитальные ремонты в рамках национального проекта "Здравоохранение". Еще 8,2 миллиарда - почти 44% от плана - подпишем до 1 апреля. Весь план уже сформирован и в ближайшее время будет подписан курирующими направления вице-губернаторами", - уточнила Герих.

https://ria.ru/20221115/pomosch-1831786177.html

https://ria.ru/20221103/kuban-1829117877.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край