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На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов - РИА Новости, 17.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221117/punkt-1832328375.html
На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов
На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов - РИА Новости, 17.11.2022
На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов
В рамках национальных проектов на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила администрация региона. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T20:14
2022-11-17T20:14
краснодарский край
экономика
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В рамках национальных проектов на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила администрация региона.Уточняется, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел промежуточные итоги кассового исполнения средств, выделенных на реализацию нацпроектов, на совещании регионального проектного комитета в четверг."В 2022 году общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 71,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день планы выполнили на 67%. Построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, семь школ, бассейн в краснодарском "Городе спорта". Полностью поставили оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту "Культура". До конца года остается всего полтора месяца. Важно правильно использовать это время, чтобы полностью реализовать все намеченные планы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.Он добавил, что Краснодарский край - активно развивающийся регион с большими возможностями, поэтому в субъекте реализуют многие масштабные проекты, в том числе с привлечением федеральных средств."Кубань получает дополнительное финансирование в рамках нацпроектов при условии высокого уровня кассового исполнения. Важно регулярно подтверждать, что край способен качественно и в срок реализовывать проекты по всем направлениям, готов брать на себя дополнительные задачи, решение которых позволит повысить уровень жизни в регионе", - пояснил глава края.По данным главы регионального проектного офиса Светланы Герих, кассовое исполнение на ноябрь 2022 года составляет 48,4 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже запланировали закупки на 2023 год."По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" законтрактовали 2,4 миллиарда рублей на следующий год. До конца декабря заключим контракты еще на 2,4 миллиарда рублей. Большая часть - на приобретение оборудования, строительство поликлиник, ФАПов и капитальные ремонты в рамках национального проекта "Здравоохранение". Еще 8,2 миллиарда - почти 44% от плана - подпишем до 1 апреля. Весь план уже сформирован и в ближайшее время будет подписан курирующими направления вице-губернаторами", - уточнила Герих.
https://ria.ru/20221115/pomosch-1831786177.html
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экономика, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
20:14 17.11.2022
 
На Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов

Кондратьев: на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКраснодар
Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 17 ноя – РИА Новости. В рамках национальных проектов на Кубани построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила администрация региона.
Уточняется, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подвел промежуточные итоги кассового исполнения средств, выделенных на реализацию нацпроектов, на совещании регионального проектного комитета в четверг.
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"В 2022 году общий объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 71,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день планы выполнили на 67%. Построили 11 фельдшерско-акушерских пунктов, семь школ, бассейн в краснодарском "Городе спорта". Полностью поставили оборудование и музыкальные инструменты по нацпроекту "Культура". До конца года остается всего полтора месяца. Важно правильно использовать это время, чтобы полностью реализовать все намеченные планы", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Он добавил, что Краснодарский край - активно развивающийся регион с большими возможностями, поэтому в субъекте реализуют многие масштабные проекты, в том числе с привлечением федеральных средств.
"Кубань получает дополнительное финансирование в рамках нацпроектов при условии высокого уровня кассового исполнения. Важно регулярно подтверждать, что край способен качественно и в срок реализовывать проекты по всем направлениям, готов брать на себя дополнительные задачи, решение которых позволит повысить уровень жизни в регионе", - пояснил глава края.
По данным главы регионального проектного офиса Светланы Герих, кассовое исполнение на ноябрь 2022 года составляет 48,4 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже запланировали закупки на 2023 год.
"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" законтрактовали 2,4 миллиарда рублей на следующий год. До конца декабря заключим контракты еще на 2,4 миллиарда рублей. Большая часть - на приобретение оборудования, строительство поликлиник, ФАПов и капитальные ремонты в рамках национального проекта "Здравоохранение". Еще 8,2 миллиарда - почти 44% от плана - подпишем до 1 апреля. Весь план уже сформирован и в ближайшее время будет подписан курирующими направления вице-губернаторами", - уточнила Герих.
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