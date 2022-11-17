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Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов - РИА Новости, 17.11.2022
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Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов
Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов - РИА Новости, 17.11.2022
Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что дезинформация Зеленского о принадлежности упавших в польском Пшеводуве ракет приведет к неминуемой... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:24
2022-11-17T15:24
в мире
такер карлсон
ллойд остин
польша
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что дезинформация Зеленского о принадлежности упавших в польском Пшеводуве ракет приведет к неминуемой катастрофе."Он врет, чтобы втянуть нас в войну. Может, он просто очередной коррумпированный восточно-европейский парень в спортивном костюме, богатеющий от подачек США?" — задался вопросом журналист.Он также отметил, что киевская дезинформация опасна и может привести к "миллионам смертей". Ведущий заявил, что после определения ракеты как С-300, используемой украинскими ПВО, Украина продолжила врать о том, что не имеет отношения к происшествию."Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении. Он продолжил говорить то, о чем все уже знали, что это неправда", — прокомментировал Карлсон.Журналист также указал на то, что власти США продолжают спонсировать ВСУ и после ракетного инцидента. Он привел слова министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что, несмотря на принадлежность ракеты Украине, Россия остается виновником произошедшего."Это то, что мы называем обоснованным суждением. Они убили поляков, но им все равно нужно продолжать отправлять деньги", — съязвил телеведущий.Карлсон привел статистику Пентагона, согласно которой США за девять месяцев отправили Украине 91 миллиард долларов — в два раза больше, чем Штаты потратили на два года войны в Афганистане.Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Позже американский президент также отметил, что не считает доказательством слова Зеленского, который заявил о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832215915.html
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https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html
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в мире, такер карлсон, ллойд остин, польша, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, g7
В мире, Такер Карлсон, Ллойд Остин, Польша, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, G7
15:24 17.11.2022
 
Ведущий Fox News: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов

Ведущий Fox News Такер Карлсон: ложь Зеленского о ракетах приведет к смерти миллионов

© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что дезинформация Зеленского о принадлежности упавших в польском Пшеводуве ракет приведет к неминуемой катастрофе.
"Он врет, чтобы втянуть нас в войну. Может, он просто очередной коррумпированный восточно-европейский парень в спортивном костюме, богатеющий от подачек США?" — задался вопросом журналист.
Он также отметил, что киевская дезинформация опасна и может привести к "миллионам смертей". Ведущий заявил, что после определения ракеты как С-300, используемой украинскими ПВО, Украина продолжила врать о том, что не имеет отношения к происшествию.
"Украина ударила по Польше и убила людей. Но самое интересное — Зеленский не признал этого. Он продолжил врать на телевидении. Он продолжил говорить то, о чем все уже знали, что это неправда", — прокомментировал Карлсон.
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В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
Журналист также указал на то, что власти США продолжают спонсировать ВСУ и после ракетного инцидента. Он привел слова министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что, несмотря на принадлежность ракеты Украине, Россия остается виновником произошедшего.
"Это то, что мы называем обоснованным суждением. Они убили поляков, но им все равно нужно продолжать отправлять деньги", — съязвил телеведущий.
Карлсон привел статистику Пентагона, согласно которой США за девять месяцев отправили Украине 91 миллиард долларов — в два раза больше, чем Штаты потратили на два года войны в Афганистане.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:35
НАТО согласует ответ на инцидент в Польше, заявил глава Минобороны Эстонии
Во вторник вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. Позже американский президент также отметил, что не считает доказательством слова Зеленского, который заявил о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:27Специальная военная операция на Украине
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В миреТакер КарлсонЛлойд ОстинПольшаУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАG7
 
 
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