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Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве

Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 17.11.2022

Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве

Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:01

2022-11-17T18:01

2022-11-17T18:01

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в парке "Кусково". В рамках работ по сохранению и восстановлению парковой территории водоемам придали эстетический вид и вернули исторический облик. Около прудов обустроили прогулочные набережные", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты очистили пруды от иловых отложений и донных грунтов, углубили дно, укрепили берега, а также сделали систему перелива для обеспечения водообмена в прудах

https://ria.ru/20221019/park-1825174768.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве, комплекс городского хозяйства москвы