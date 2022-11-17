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Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 17.11.2022
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Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве - РИА Новости, 17.11.2022
Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:01
2022-11-17T18:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
судьба парка "кусково" в москве
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в парке "Кусково". В рамках работ по сохранению и восстановлению парковой территории водоемам придали эстетический вид и вернули исторический облик. Около прудов обустроили прогулочные набережные", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты очистили пруды от иловых отложений и донных грунтов, углубили дно, укрепили берега, а также сделали систему перелива для обеспечения водообмена в прудах
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общество, москва, городское хозяйство москвы, судьба парка "кусково" в москве, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Судьба парка "Кусково" в Москве, Комплекс городского хозяйства Москвы
18:01 17.11.2022
 

Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЭкологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
Экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в парке "Кусково". В рамках работ по сохранению и восстановлению парковой территории водоемам придали эстетический вид и вернули исторический облик. Около прудов обустроили прогулочные набережные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты очистили пруды от иловых отложений и донных грунтов, углубили дно, укрепили берега, а также сделали систему перелива для обеспечения водообмена в прудах
"Около прудов проложили дорожки из экологичного и водопропускающего покрытия, установили лавочки и урны. Вдоль берега Малого пруда положили настил по принципу экотропы, а на Сухом пруду установили две смотровые площадки. На одном из берегов Сухого пруда появилась зона отдыха с гамаками", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыСудьба парка "Кусково" в МосквеКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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