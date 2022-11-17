Экореабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыЭкологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
Экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов завершили в парке "Кусково" в Москве
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Специалисты завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в столичном парке "Кусково", сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов в парке "Кусково". В рамках работ по сохранению и восстановлению парковой территории водоемам придали эстетический вид и вернули исторический облик. Около прудов обустроили прогулочные набережные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты очистили пруды от иловых отложений и донных грунтов, углубили дно, укрепили берега, а также сделали систему перелива для обеспечения водообмена в прудах
"Около прудов проложили дорожки из экологичного и водопропускающего покрытия, установили лавочки и урны. Вдоль берега Малого пруда положили настил по принципу экотропы, а на Сухом пруду установили две смотровые площадки. На одном из берегов Сухого пруда появилась зона отдыха с гамаками", - говорится в сообщении.