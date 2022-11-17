Рейтинг@Mail.ru
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/provokatsii-1832202059.html
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море
Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:18
2022-11-17T14:44
россия
безопасность
в мире
черное море
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518227_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_0768133551c81432b02e0cc54059c6b9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ."Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518227_288:0:2592:1728_1920x0_80_0_0_2c2bb1002ffc5971bf345d5a042ebd87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, в мире, черное море, евросоюз
Россия, Безопасность, В мире, Черное море, Евросоюз
14:18 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
 
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море

МИД: попытки провокаций в Черном море будут решительно пресекаться

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ.
"Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
12:45
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
 
РоссияБезопасностьВ миреЧерное мореЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала