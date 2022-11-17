https://ria.ru/20221117/provokatsii-1832202059.html

В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море

В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море - РИА Новости, 17.11.2022

В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море

Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:18

2022-11-17T14:18

2022-11-17T14:44

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ."Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html

россия

черное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, черное море, евросоюз