https://ria.ru/20221117/provokatsii-1832202059.html
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море
Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:18
2022-11-17T14:18
2022-11-17T14:44
россия
безопасность
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черное море
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться, говорится в сообщении МИД РФ."Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться", - заметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, черное море, евросоюз
Россия, Безопасность, В мире, Черное море, Евросоюз
14:18 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
В МИД предостерегли от попыток провокаций в Черном море
МИД: попытки провокаций в Черном море будут решительно пресекаться