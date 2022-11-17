https://ria.ru/20221117/proslushka-1832249110.html
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках - РИА Новости, 17.11.2022
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках
Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:32
2022-11-17T16:32
2022-11-17T16:32
россия
евросоюз
технологии
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_0:131:2504:1540_1920x0_80_0_0_bad2d55b3e7ee60a24cfea416dd6c539.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это учитывать, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге.Он отметил, что в Москве внимательно следят за скандалом "вскрывшихся фактов использования властями ряда европейских стран шпионского программного обеспечения в политических целях". По его словам, на прошлой неделе был опубликован проект доклада специального комитета Европарламента, который проводит соответствующее расследование.Согласно документу, отметил Нечаев, руководство ряда стран Европы, включая Польшу, Грецию и других, применяло шпионские программы, главным образом израильского производства, которые использовались для слежки за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, правозащитниками и журналистами. Авторы доклада, добавил Нечаев, отметили, что во многих случаях вредоносное шпионское программное обеспечение приобреталось европейскими властями через специализированные компании, зарегистрированные в Болгарии и на Кипре."Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств", - сказал Нечаев.
https://ria.ru/20221117/shpiony-1832129700.html
https://ria.ru/20221112/smartfon-1830982990.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97229/14/972291409_140:0:2365:1669_1920x0_80_0_0_c6d3881ed25a1ef0e1d84fa775ee78c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, технологии, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Технологии, Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках
МИД предупредил, что в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания спецслужб