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МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках - РИА Новости, 17.11.2022
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МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках - РИА Новости, 17.11.2022
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках
Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:32
2022-11-17T16:32
россия
евросоюз
технологии
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это учитывать, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге.Он отметил, что в Москве внимательно следят за скандалом "вскрывшихся фактов использования властями ряда европейских стран шпионского программного обеспечения в политических целях". По его словам, на прошлой неделе был опубликован проект доклада специального комитета Европарламента, который проводит соответствующее расследование.Согласно документу, отметил Нечаев, руководство ряда стран Европы, включая Польшу, Грецию и других, применяло шпионские программы, главным образом израильского производства, которые использовались для слежки за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, правозащитниками и журналистами. Авторы доклада, добавил Нечаев, отметили, что во многих случаях вредоносное шпионское программное обеспечение приобреталось европейскими властями через специализированные компании, зарегистрированные в Болгарии и на Кипре."Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств", - сказал Нечаев.
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россия, евросоюз, технологии, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, Технологии, Европа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:32 17.11.2022
 
МИД предупредил россиян в Европе о шпионских прослушках

МИД предупредил, что в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания спецслужб

© Fotolia / Viktor GmyriaНаушники
Наушники - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это учитывать, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге.
Он отметил, что в Москве внимательно следят за скандалом "вскрывшихся фактов использования властями ряда европейских стран шпионского программного обеспечения в политических целях". По его словам, на прошлой неделе был опубликован проект доклада специального комитета Европарламента, который проводит соответствующее расследование.
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Согласно документу, отметил Нечаев, руководство ряда стран Европы, включая Польшу, Грецию и других, применяло шпионские программы, главным образом израильского производства, которые использовались для слежки за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, правозащитниками и журналистами. Авторы доклада, добавил Нечаев, отметили, что во многих случаях вредоносное шпионское программное обеспечение приобреталось европейскими властями через специализированные компании, зарегистрированные в Болгарии и на Кипре.
"Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств", - сказал Нечаев.
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