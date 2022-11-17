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В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций - РИА Новости, 17.11.2022
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Тульская область
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В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций
В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций - РИА Новости, 17.11.2022
В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций
Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:25
2022-11-17T19:25
тульская область
тульская область
алексей дюмин
общество
частичная мобилизация в россии
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ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Мы делаем всё для поддержки наших военнослужащих и их семей. Это не только выплаты, но и помощь в решении насущных, бытовых вопросов", – сказал глава региона Алексей Дюмин во время посещения в четверг отделения МФЦ, где выдают региональные карты поддержки "Zабота", и пообщался с получателями карт.В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев подчеркнул, что предприниматели и организации региона активно включились в проект, это почти 800 партнеров. С начала реализации проекта их количество увеличилось более чем вдвое.Среди партнёров проект магазины, аптеки, учреждения культуры, спорта и другие.Чтобы получить карту необходимо подать заявление на портале "Госуслуги71" или в многофункциональных центрах Тульской области. Вся информация о проекте и перечень партнеров – на сайте https://zabota71.ru в разделе "Региональная карта поддержки "Zабота" и в специально разработанном чат-боте https://t.me/zabota71bot/ .
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тульская область, алексей дюмин, общество, частичная мобилизация в россии
Тульская область, Тульская область, Алексей Дюмин, Общество, Частичная мобилизация в России
19:25 17.11.2022
 

В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиРегиональная карта поддержки "Zабота"
Региональная карта поддержки Zабота - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Региональная карта поддержки "Zабота"
Читать ria.ru в
ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Мы делаем всё для поддержки наших военнослужащих и их семей. Это не только выплаты, но и помощь в решении насущных, бытовых вопросов", – сказал глава региона Алексей Дюмин во время посещения в четверг отделения МФЦ, где выдают региональные карты поддержки "Zабота", и пообщался с получателями карт.
© Фото : Правительство Тульской областиВыдача региональной карты поддержки "Zабота" в отделении МФЦ в Тульской области
Выдача региональной карты поддержки Zабота в отделении МФЦ в Тульской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Правительство Тульской области
Выдача региональной карты поддержки "Zабота" в отделении МФЦ в Тульской области
В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев подчеркнул, что предприниматели и организации региона активно включились в проект, это почти 800 партнеров. С начала реализации проекта их количество увеличилось более чем вдвое.
Среди партнёров проект магазины, аптеки, учреждения культуры, спорта и другие.
"Размер скидки составит от 3% до 25%. Также держатели карты могут бесплатно посещать муниципальные и региональные государственные спортивные и культурные учреждения", - сказали в пресс-службе правительства региона.
Чтобы получить карту необходимо подать заявление на портале "Госуслуги71" или в многофункциональных центрах Тульской области. Вся информация о проекте и перечень партнеров – на сайте https://zabota71.ru в разделе "Региональная карта поддержки "Zабота" и в специально разработанном чат-боте https://t.me/zabota71bot/ .
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:15Тульская область
В Тульской области стартовал прием заявлений на выплаты участникам СВО
 
Тульская областьТульская областьАлексей ДюминОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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