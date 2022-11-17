В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиРегиональная карта поддержки "Zабота"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Региональная карта поддержки "Zабота"
ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Мы делаем всё для поддержки наших военнослужащих и их семей. Это не только выплаты, но и помощь в решении насущных, бытовых вопросов", – сказал глава региона Алексей Дюмин во время посещения в четверг отделения МФЦ, где выдают региональные карты поддержки "Zабота", и пообщался с получателями карт.
© Фото : Правительство Тульской областиВыдача региональной карты поддержки "Zабота" в отделении МФЦ в Тульской области
Выдача региональной карты поддержки "Zабота" в отделении МФЦ в Тульской области
В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев подчеркнул, что предприниматели и организации региона активно включились в проект, это почти 800 партнеров. С начала реализации проекта их количество увеличилось более чем вдвое.
Среди партнёров проект магазины, аптеки, учреждения культуры, спорта и другие.
"Размер скидки составит от 3% до 25%. Также держатели карты могут бесплатно посещать муниципальные и региональные государственные спортивные и культурные учреждения", - сказали в пресс-службе правительства региона.
Чтобы получить карту необходимо подать заявление на портале "Госуслуги71" или в многофункциональных центрах Тульской области. Вся информация о проекте и перечень партнеров – на сайте https://zabota71.ru в разделе "Региональная карта поддержки "Zабота" и в специально разработанном чат-боте https://t.me/zabota71bot/ .