https://ria.ru/20221117/proekt-1832309415.html

В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций

В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций - РИА Новости, 17.11.2022

В тульском проекте "Zабота" участвуют 800 предпринимателей и организаций

Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:25

2022-11-17T19:25

2022-11-17T19:25

тульская область

тульская область

алексей дюмин

общество

частичная мобилизация в россии

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ТУЛА, 17 ноя – РИА Новости. Почти 800 предпринимателей и организаций Тульской области стали партнерами регионального проекта "Zабота", цель которого оказание всесторонней помощи семьям участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Мы делаем всё для поддержки наших военнослужащих и их семей. Это не только выплаты, но и помощь в решении насущных, бытовых вопросов", – сказал глава региона Алексей Дюмин во время посещения в четверг отделения МФЦ, где выдают региональные карты поддержки "Zабота", и пообщался с получателями карт.В свою очередь, заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев подчеркнул, что предприниматели и организации региона активно включились в проект, это почти 800 партнеров. С начала реализации проекта их количество увеличилось более чем вдвое.Среди партнёров проект магазины, аптеки, учреждения культуры, спорта и другие.Чтобы получить карту необходимо подать заявление на портале "Госуслуги71" или в многофункциональных центрах Тульской области. Вся информация о проекте и перечень партнеров – на сайте https://zabota71.ru в разделе "Региональная карта поддержки "Zабота" и в специально разработанном чат-боте https://t.me/zabota71bot/ .

https://ria.ru/20221026/vyplaty-1827027607.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, общество, частичная мобилизация в россии