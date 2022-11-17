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Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель - РИА Новости, 17.11.2022
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Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель
Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель - РИА Новости, 17.11.2022
Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T09:47
2022-11-17T09:47
экономика
жозеп боррель
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире."Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", - заявил Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.
https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html
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экономика, жозеп боррель, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
09:47 17.11.2022
 
Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель

Боррель утверждает, что санкции против России не мешают поставкам продовольствия в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.
"Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", - заявил Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:00
Европа прозревает. Вашингтон встревожен отходом ЕС от санкций
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом.
Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 14:54
Россия поддержала продление зерновой сделки, подтвердил Силуанов
 
ЭкономикаЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияСанкции в отношении России
 
 
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