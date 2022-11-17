https://ria.ru/20221117/prodovolstvie-1832124105.html

Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель

Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель - РИА Новости, 17.11.2022

Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T09:47

2022-11-17T09:47

2022-11-17T09:47

экономика

жозеп боррель

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире."Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", - заявил Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.

https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, жозеп боррель, евросоюз, россия, санкции в отношении россии