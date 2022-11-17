Санкции против России не мешают поставкам продовольствия, считает Боррель
Боррель утверждает, что санкции против России не мешают поставкам продовольствия в мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
АСТАНА, 17 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал не соответствующими действительности утверждения, что санкции против РФ препятствуют поставкам продовольствия в мире.
"Санкции против России …не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции. Так что любое повествование о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности", - заявил Боррель на брифинге в Астане после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом.
Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.