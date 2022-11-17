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Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку - РИА Новости, 17.11.2022
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Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку
Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку - РИА Новости, 17.11.2022
Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку
Окружной суд Гааги заочно приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению за роль в крушении рейса... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:44
2022-11-17T21:00
крушение малайзийского boeing под донецком
в мире
нидерланды
владимир джабаров
николай винниченко
россия
бук (зенитный ракетный комплекс)
генеральная прокуратура рф
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги заочно приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению за роль в крушении рейса MH17 на востоке Украины, объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Ранее голландский суд признал трех из четырех обвиняемых – Гиркина, Дубинского и Харченко – виновными в крушении малайзийского Boeing на востоке Украины и гибели 298 пассажиров на борту. Четвпртый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан."Только самое тяжелое наказание возможно за подобное преступление. Таким образом, суд приговаривает Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному тюремному заключению", - заявил судья.По словам Стинхейса, суд не нашел никаких смягчающих обстоятельств для троих обвиняемых."Никто из них не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), никто не дал суду ясность по поводу того, что произошло", - отметил судья.Также суд приказал заключить троих виновных под стражу. Однако никто из них на заседании не присутствует.Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по крушению МН17 было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал РИА Новости, что решение суда политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя.В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221117/mh17-1832282934.html
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крушение малайзийского boeing под донецком, в мире, нидерланды, владимир джабаров, николай винниченко, россия, бук (зенитный ракетный комплекс), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф
Крушение малайзийского Boeing под Донецком, В мире, Нидерланды, Владимир Джабаров, Николай Винниченко, Россия, Бук (зенитный ракетный комплекс), Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы РФ
17:44 17.11.2022 (обновлено: 21:00 17.11.2022)
 
Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку

Гаагский суд приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению

© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Окружной суд Гааги заочно приговорил россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению за роль в крушении рейса MH17 на востоке Украины, объявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Ранее голландский суд признал трех из четырех обвиняемых – Гиркина, Дубинского и Харченко – виновными в крушении малайзийского Boeing на востоке Украины и гибели 298 пассажиров на борту. Четвпртый обвиняемый Олег Пулатов был оправдан.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 18:03
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным
"Только самое тяжелое наказание возможно за подобное преступление. Таким образом, суд приговаривает Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному тюремному заключению", - заявил судья.
По словам Стинхейса, суд не нашел никаких смягчающих обстоятельств для троих обвиняемых.
"Никто из них не подавал заявление в Совместную следственную группу (ССГ), никто не дал суду ясность по поводу того, что произошло", - отметил судья.
Также суд приказал заключить троих виновных под стражу. Однако никто из них на заседании не присутствует.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:41
В Совфеде назвали решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным
Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по крушению МН17 было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал РИА Новости, что решение суда политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя.
В четверг в судебном комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого будет зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 01:05
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Траурные мероприятия в Донецкой области в память о крушении Боинга-777 - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:02
Гаагский суд назвал конфликт на Украине немеждународным
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:53
Гаагский суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" в деле MH17
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
Вчера, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
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Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомВ миреНидерландыВладимир ДжабаровНиколай ВинниченкоРоссияБук (зенитный ракетный комплекс)Генеральная прокуратура РФВооруженные силы РФ
 
 
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