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Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины - РИА Новости, 17.11.2022
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Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины
Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины - РИА Новости, 17.11.2022
Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины
Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которую распространяет... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:01
2022-11-17T23:01
в мире
сеголен руаяль
владимир зеленский
анджей дуда
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которую распространяет Украина, после ложных обвинений о происхождении упавших в Польше ракет.Руаяль добавила, что необходимо в кратчайшие сроки создать посредническую миссию для возвращения к переговорам между Россией и Украиной.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
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в мире, сеголен руаяль, владимир зеленский, анджей дуда, польша, россия, украина, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Сеголен Руаяль, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Польша, Россия, Украина, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
23:01 17.11.2022
 
Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины

Французский политик Руаяль усомнилась в правдивости обвинений России в атаках Украины

© AP Photo / Sait Serkan GurbuzФранцузский политик Сеголен Руаяль
Французский политик Сеголен Руаяль - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
Французский политик Сеголен Руаяль. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которую распространяет Украина, после ложных обвинений о происхождении упавших в Польше ракет.
"Украина ежедневно заявляет о сотнях ударов (со стороны России). Кто проверял эту информацию? После фейков о Польше, которые чуть было не запустили мировую войну, должна распространяться только лишь независимая информация", - написала политик в Twitter.
Руаяль добавила, что необходимо в кратчайшие сроки создать посредническую миссию для возвращения к переговорам между Россией и Украиной.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 11:56Специальная военная операция на Украине
Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет
 
В миреСеголен РуаяльВладимир ЗеленскийАнджей ДудаПольшаРоссияУкраинаНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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