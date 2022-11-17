https://ria.ru/20221117/pravdivost-1832352725.html

Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины

Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины - РИА Новости, 17.11.2022

Французский политик усомнилась в обвинениях в адрес России в атаках Украины

Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которую распространяет... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:01

2022-11-17T23:01

2022-11-17T23:01

в мире

сеголен руаяль

владимир зеленский

анджей дуда

польша

россия

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ПАРИЖ, 17 ноя - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Сеголен Руаяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которую распространяет Украина, после ложных обвинений о происхождении упавших в Польше ракет.Руаяль добавила, что необходимо в кратчайшие сроки создать посредническую миссию для возвращения к переговорам между Россией и Украиной.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Изначально Варшава заявила, что ракеты – российского производства и что страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Владимир Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html

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