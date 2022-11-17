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В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/pozhar-1832142925.html
В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие
В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 17.11.2022
В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие
Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:11
2022-11-17T12:36
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
в мире
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Что это за предприятие он не уточняет.В социальных сетях появилось видео с регистратора автомобиля. На нем мужчина поворачивает вслед за троллейбусом с Рабочей на Криворожскую улицу, проезжает несколько десятков метров и в конце улицы происходит сильный взрыв. Единственное здание, расположенное напротив, находится по адресу Криворожская улица, дом 1. В нем, согласно открытым данным, среди прочих предприятий расположены управления оборонного предприятия "Южмаш".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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днепропетровская область, в мире, днепропетровск, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Днепропетровск, Украина
11:11 17.11.2022 (обновлено: 12:36 17.11.2022)
 
В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие

Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрыва

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Что это за предприятие он не уточняет.
В социальных сетях появилось видео с регистратора автомобиля. На нем мужчина поворачивает вслед за троллейбусом с Рабочей на Криворожскую улицу, проезжает несколько десятков метров и в конце улицы происходит сильный взрыв. Единственное здание, расположенное напротив, находится по адресу Криворожская улица, дом 1. В нем, согласно открытым данным, среди прочих предприятий расположены управления оборонного предприятия "Южмаш".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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