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В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие

В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 17.11.2022

В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие

Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин... РИА Новости, 17.11.2022

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2022-11-17T11:11

2022-11-17T12:36

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Что это за предприятие он не уточняет.В социальных сетях появилось видео с регистратора автомобиля. На нем мужчина поворачивает вслед за троллейбусом с Рабочей на Криворожскую улицу, проезжает несколько десятков метров и в конце улицы происходит сильный взрыв. Единственное здание, расположенное напротив, находится по адресу Криворожская улица, дом 1. В нем, согласно открытым данным, среди прочих предприятий расположены управления оборонного предприятия "Южмаш".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днепропетровская область, в мире, днепропетровск, украина