11:11 17.11.2022 (обновлено: 12:36 17.11.2022)
В Днепропетровской области после взрыва загорелось промышленное предприятие
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на промышленном предприятии после взрыва
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сильный пожар произошел на промышленном предприятии в Днепропетровске после удара, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Атаковали Днепр. Попали в двух районах города. Попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
Что это за предприятие он не уточняет.
В социальных сетях появилось видео с регистратора автомобиля. На нем мужчина поворачивает вслед за троллейбусом с Рабочей на Криворожскую улицу, проезжает несколько десятков метров и в конце улицы происходит сильный взрыв. Единственное здание, расположенное напротив, находится по адресу Криворожская улица, дом 1. В нем, согласно открытым данным, среди прочих предприятий расположены управления оборонного предприятия "Южмаш".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.