https://ria.ru/20221117/postanovka-1832336974.html

Минобороны назвало видео об "отступлении" смоленских военных постановкой

Минобороны назвало видео об "отступлении" смоленских военных постановкой - РИА Новости, 17.11.2022

Минобороны назвало видео об "отступлении" смоленских военных постановкой

Видео об "отступлении" полков территориальных войск Смоленской области из-за украинских обстрелов является постановкой, заявили в четверг в Национальном центре... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:58

2022-11-17T20:58

2022-11-17T21:07

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

россия

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Видео об "отступлении" полков территориальных войск Смоленской области из-за украинских обстрелов является постановкой, заявили в четверг в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.В министерстве отметили, что для дискредитации Вооруженных сил России в Telegram-каналах продолжают распространяться ложные материалы о тяжелом положении военнослужащих в зоне спецоперации."Примером тому служит постановочное видеообращение "военнослужащих" одного из полков территориальных войск Смоленской области, представившимися мобилизованными гражданами. До 100 человек в балаклавах сообщают о вынужденном отходе с занимаемых позиций в результате обстрелов со стороны ВСУ в условиях отсутствия артиллерийской поддержки и связи с командованием. В ходе проведенной проверки установлено, что указанное подразделение находится на своих позициях, выполняя задачи по предназначению, и огневому воздействию не подвергалось", - заявили в НЦУО.В Минобороны призвали граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.

https://ria.ru/20221113/feyk-1831223535.html

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безопасность, смоленская область, россия, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины